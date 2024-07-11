Возможна онкология. Врачи рассказали, чем опасна дисфагия или нарушение глотания

Врач Александр Мясников и хирург Сергей Ерин: иногда нарушение глотания (дисфагия) оказывается симптомом рака.Врачи рассказали, чем опасна дисфагия или нарушение глотания – возникновение этого нарушения может означать, что имеется патология.«За этим может стоять одно, другое, третье и даже онкология. Когда начинается нарушение глотания, надо понимать, какая пища не проходит — жидкая или твердая. Если и то, и то — это функциональное состояние. Если жидкая пища проходит, а твердая нет, значит, это уже сужение где-то до полутора и меньше сантиметров в пищеводе, физическое сужение», - объяснил Александр Мясников.Еще одной причиной проблем с глотанием врачи назвали повышенную кислотность, из-за которой образуются рубцы. В этом случае помимо трудностей с проглатыванием твердой или жидкой пищи возникает кашель.Также дисфагия или нарушение глотания может сигнализировать о патологии пищевода. Например, в нижней части органа могут атрофироваться нервные сплетения, и пищевод начинает расширяться вплоть до того, что выходит в грудную клетку – возникает ахиллезия,При этом первое время человеку становится трудно глотать, а более тщательное пережевывание пищи, как кажется, помогает решить проблему. Но затем все равно становится понятно, что дисфагия не прекратилась и даже прогрессирует. Хирург Ерин предупредил, что при развитии такой патологии помочь может только операция.

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