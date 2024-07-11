Австралийские ученые отметили, что активные тренировки дарят мозгу пять лет юности

Ученые из Университета Квинсленда совершили значительный прорыв в области изучения влияния физической активности на когнитивные способности людей пожилого возраста. Группа исследователей под руководством профессора Перри Бартлетта и доктора Дэниела Блэкмора провела масштабный эксперимент, результаты которого могут изменить понимание связи между физическими упражнениями и работой мозга.Как сообщает портал sciencexxi.com, в ходе эксперимента участвовали здоровые добровольцы в возрасте от 65 до 85 лет. На протяжении шести месяцев они выполняли различные физические упражнения, проходили когнитивные тесты и подвергались сканированию мозга. Результаты исследования оказались поистине впечатляющими: даже спустя пять лет после завершения программы у участников наблюдалось улучшение когнитивных функций.Специалисты отмечают, что это первое контролируемое исследование, которое показало, что физические упражнения способны не только замедлить снижение умственных способностей, но и улучшить их у здоровых пожилых людей. Ученые оценивали влияние трех уровней интенсивности упражнений: низкого (упражнения на моторику, баланс и растяжку), среднего (быстрая ходьба на беговой дорожке) и высокого (интенсивный бег на беговой дорожке с почти максимальным напряжением).Интересно, что только высокоинтенсивные интервальные тренировки привели к долгосрочному улучшению когнитивных функций. МРТ-сканирование мозга участников, выполнявших такие упражнения, выявило структурные изменения и улучшение связей в гиппокампе – области мозга, отвечающей за обучение и память. Кроме того, были обнаружены изменения в биомаркерах крови, коррелирующие с улучшением когнитивных функций.Это открытие имеет огромное значение, учитывая, что каждый третий человек в возрасте 85 лет подвержен риску развития деменции. Исследователи надеются, что их работа поможет разработать новые рекомендации по физическим упражнениям для пожилых людей и послужит основой для дальнейших исследований в этой области.В настоящее время ученые продолжают изучать генетические факторы, которые могут влиять на реакцию организма на физические упражнения. Это поможет определить, кто может получить наибольшую пользу от такого вмешательства. Также планируется дальнейшее исследование использования биомаркеров в качестве диагностического инструмента для оценки эффективности упражнений.

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