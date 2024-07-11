Врачи назвали вредные для здоровья овощи, которые присутствуют в ежедневном рационе

Овощами, несмотря на все заявления об их пользе, не стоит увлекаться. Например, картофелем. Эксперты напомнили, он богат крахмалом, который при долгом хранении распадается на глюкозы, фруктозы и другие простые углеводы.В то же время от картофеля можно поправиться, если есть ее ежедневно. Так, неделю ежедневного употребления этого овоща приведет к набору целого килограмма, а высокий гликемический индекс клубней грозит резкими скачками сахара.Помимо прочего, не стоит забывать о соланине, который вырабатывается в картофельной кожуре.По словам диетолога Ирины Бородиной, он плохо сказывается на работе нервной системы.К числу овощей, которыми не стоит злоупотреблять, отнесли и томаты, особенно, если речь идет о магазинных помидорах, которые выращены в грунте с химикатами. При регулярном употреблении таких томатов можно получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы.Помимо прочего помидоры противопоказаны людям с язвой желудка и 12-перстной кишки, гастритом и повышенной кислотностью. Помидоры усиливают воспаление в ЖКТ, а также ухудшают состояние при болезнях желчных путей.Неожиданно врачи рекомендовали людям с проблемами ЖКТ помимо прочего отказаться от капусты. Также не стоит употреблять этот овощ при проблемах поджелудочной железы и дефиците ферментов. В противном случае капуста приведет к метеоризму, дискомфорту и болям в кишечнике.А еще гастрит является противопоказанием для употребления свеклы, уточнила специалист в разговоре с 74.ru.При этом эксперт отметила, негативные свойства этих овощей не говорят о необходимости полного отказа от них. Если не увлекаться каким-либо овощем из вышеперечисленного списка, можно избежать вреда для здоровья и получить только положительный эффект.

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