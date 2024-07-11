Офтальмолог Тина Патель посоветовала делать гимнастику для устранения усталости глаз

Вопрос заботы о здоровье глаз становится все более актуальным в современном мире, где большинство людей проводит значительную часть дня перед экранами компьютеров и смартфонов. В этом контексте британский офтальмолог Тина Патель поделилась ценными наблюдениями о пользе и ограничениях гимнастики для глаз.По словам специалиста, регулярное выполнение простых упражнений действительно помогает снять усталость и напряжение после длительной зрительной нагрузки. Такие техники, как целенаправленное моргание, плавное вращение глазами и поочередное фокусирование на близких и дальних предметах, способствуют расслаблению глазных мышц и снижению внутриглазного давления. Патель рекомендует включать эти упражнения в ежедневную рутину, особенно в конце рабочего дня или после продолжительных занятий, требующих концентрации зрения.Интересно отметить, что польза глазной гимнастики не ограничивается только облегчением зрительного дискомфорта. Исследование, проведенное учеными Кангвонского национального университета в Корее, выявило дополнительные преимущества этих упражнений. Оказалось, что регулярная практика может улучшать способность к концентрации и заметно снижать уровень общего стресса, что особенно важно в эпоху информационной перегрузки.Однако Патель предостерегает от чрезмерных ожиданий от глазной гимнастики. Важно понимать, что эти упражнения, несмотря на свою пользу, не способны повысить остроту зрения или предотвратить развитие серьезных офтальмологических заболеваний, таких как глаукома или астигматизм. Гимнастика для глаз не может заменить профессиональную медицинскую помощь и регулярные проверки зрения у офтальмолога.В целом, как отмечает специалист, гимнастика для глаз представляет собой простой и доступный способ поддержания комфорта зрения в повседневной жизни. Она может стать полезным дополнением к здоровому образу жизни, особенно для тех, кто много времени проводит за компьютером или другими цифровыми устройствами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки