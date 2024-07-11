Ученые обнаружили, что благодарность помогает жить дольше

Будьте благодарны за то, что у вас есть, и смотрите на вещи с позитивной стороны: новое исследование, в котором приняли участие около 50 000 человек, показывает, что чувство благодарности связано с продлением жизни.«Предыдущие исследования показали связь между благодарностью и снижением риска психических расстройств, а также более высоким эмоциональным и социальным благополучием. Однако его связь с физическим здоровьем изучена меньше. Наше исследование предоставляет первые эмпирические доказательства по этой теме», — говорит эпидемиолог Ин Чен из Гарвардской школы общественного здравоохранения.Средний возраст участников исследования в 2016 году составлял 79 лет — тогда их попросили заполнить анкету, оценивающую, насколько они благодарны за все в своей жизни. Затем исследователи проверили, сколько из опрошенных умерло к 2019 году.Всего за три года скончалось 4608 человек, но те, кто набрал самые высокие баллы по шкале благодарности, имели на 9% меньше шансов оказаться в этой когорте. Те, кто демонстрировал большую благодарность, меньше, среди прочего, страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.Хотя исследование не показывает прямых причинно-следственных связей, оно намекает, что отношение к жизни может влиять на физическое здоровье. Также возможно, что более здоровые люди просто более склонны чувствовать благодарность. Предыдущие исследования показали, что люди, которые часто за что-то благодарны, чаще придерживаются здоровых привычек. Благодарность также может помочь укреплять социальные связи, которые также связаны с более долгой жизнью.

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