Откуда берётся грибок ногтей и как от него избавиться

Грибок ногтей (или онихомикоз) – это инфекция, которая поражает ногтевую пластину. Обычно причиной заражения выступают грибки-дерматофиты. Грибок меняет конфигурацию и цвет ногтя, в очаговой зоне возникает зуд, покраснение. Беспокоит резкий запах ног. Как избавиться от онихомикоза?Грибок ногтей (онихомикоз) относится к инфекционным недугам. Его провоцируют микроскопические грибы. Они разрушают ногтевую пластину и распространяют свое пагубное действие на кожные покровы. Особенно внимательным следует быть людям с ослабленным иммунитетом и диабетом.Что полезно знать про грибок ногтейПричины появления грибка ногтейПроблема может возникнуть в любом возрасте, но более характерна для людей преклонного возраста. Почему так происходит? Ногти становятся сухими, ломкими, и грибку легче проникнуть в трещины. А ослабленный иммунный ответ и проблемы с кровоснабжением ног только усугубляют развитие инфекции.Факторы риска развития грибка ногтейЧрезмерная потливость.Слабая иммунная защита.Травмы кожных покровов / ногтей.Дерматологические недуги (псориаз).Атлетическая стопа. Грибковая инфекция локализована между пальцами ног.Нарушение кровотока в ногах. Основная причина - сахарный диабет.Внешние признаки грибка ногтейОбычно поражены ногти на ногах, но бывает, что инфекция поражает руки.Эти признаки могут свидетельствовать об онихомикозе:Изменение цвета ногтевой пластины. Он варьирует от белого до желтовато коричневого.Изменение формы ногтевой пластины. Ноготь начинает неправильно расти, на нём возникают волны, утолщения.Хрупкость. Ногтевая пластина расслаивается, крошится.Потемнение ногтя (под пластиной скапливается мусор).Посторонний запах.Терапия грибка ногтейЕсли вы заметили характерные симптомы, важно записаться на прием к доктору. Вам пропишут противогрибковые лекарства. Это могут быть лак, крем, таблетки. Последние важно применять с осторожностью, так как противогрибковые медикаменты оказывают пагубное воздействие на печень.Другие мероприятия:Обувь, которая была в контакте с поражёнными участками ног, важно убрать или продезинфицировать с внутренней стороны.Иногда требуется удалять весь ноготь, а на кожные покровы наносить крем с противогрибковым действием, чтобы уничтожить грибок.Профилактика онихомикозаЛичная гигиена. Если вы уже страдаете онихомикозом, важно после прикосновения к пораженным участкам старательно мыть руки.Правильная стрижка ногтей. Рекомендуется формировать ровный край и слегка скруглять его при помощи маникюрной пилки. Инструменты после манипуляции дезинфицируем.Выбираем хлопчатобумажные носки, меняем их каждый день.Выбираем обувь из натуральных материалов. Стопа будет «дышать», и это не даст грибковой инфекции распространяться.Обязательно носим сменную обувь в бассейне, сауне, общественной раздевалке.Не покрываем ногти лаком и не наращиваем их.

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