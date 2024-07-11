Врач Мельникова рассказала о вреде избыточного потребления фруктов
Эксперт отметила, что клетчатка — фундамент работы кишечника. Она предотвращает запоры, переедание и помогает выводить холестерин из организма. Фрукты могут быть опасны для здоровья из-за высокого уровня сахара в них. К потенциально вредным продуктам относят банан, манго, виноград, ананас, киви и черешню.
— Избыточное потребление фруктозы может привести к негативным последствиям: жировая болезнь печени, ожирение, сахарный диабет, — рассказала Мельникова.
По ее словам, ежедневный рацион из фруктов может негативно сказаться на работе почек и привести к жировой болезни печени
Доцент кафедры хирургических болезней Александра Москвичева назвала продукты, которые помогут похудеть. Для этого необходимо включить в рацион продукты, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника, низкокалорийные продукты с длительным ощущением сытости .
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