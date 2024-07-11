Простой физический тест покажет сколько лет вам осталось прожить

Группа врачей из Университета Гама Филью (Бразилия) разработала «тест на вставание из положения сидя» (SRT), в котором человек садится на пол в положение со скрещенными ногами, а затем встаёт без поддержки, чтобы измерить силу и гибкость своих пациентов.Согласно European Journal of Cardiology, каждый раз, когда человек использовал руку или колено для опоры, вычитался один балл, а за потерю равновесия вычиталась половина балла.Исследователи обнаружили, что люди, набравшие три или менее баллов из 10 в тесте, имели в пять раз больше шансов умереть в течение шести лет, чем те, кто набрал больше восьми балловТест изначально использовался для проверки гибкости спортсменов, но теперь врачи используют его, чтобы показать пациентам, что им необходимо поддерживать мышечную силу и равновесие и в результате жить дольше.Врачи говорят, что другие способы проверки на слабость могут быть трудоемкими и непрактичными, в то время как тест SRT, не требующий никакого оборудования, можно проводить где угодно и с минимумом суеты.

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