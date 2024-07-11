Простой физический тест покажет сколько лет вам осталось прожить
Согласно European Journal of Cardiology, каждый раз, когда человек использовал руку или колено для опоры, вычитался один балл, а за потерю равновесия вычиталась половина балла.
Исследователи обнаружили, что люди, набравшие три или менее баллов из 10 в тесте, имели в пять раз больше шансов умереть в течение шести лет, чем те, кто набрал больше восьми баллов
Тест изначально использовался для проверки гибкости спортсменов, но теперь врачи используют его, чтобы показать пациентам, что им необходимо поддерживать мышечную силу и равновесие и в результате жить дольше.
Врачи говорят, что другие способы проверки на слабость могут быть трудоемкими и непрактичными, в то время как тест SRT, не требующий никакого оборудования, можно проводить где угодно и с минимумом суеты.
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