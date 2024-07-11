Дерматолог Баланова объяснила, чем вы рискуете, покупая косметику на маркетплейсах

Онлайн-магазины сейчас, пожалуй, на пике популярности — огромный ассортимент, возможность получить товар не выходя из дома, скидки. Стоит ли доверять продавцам маркетплейса и заказывать у них косметику?Несмотря на то что объемы продаж косметики на маркетплейсах растут, покупка этих средств на подобных площадках — лотерея для кожи. Почему — «Доктору Питеру» объясняет врач-косметолог, дерматовенеролог, сооснователь клиники «Космоэксперт» Оксана Баланова.Условия хранения и транспортировкиКачество и безопасность косметических средств напрямую зависят от соблюдения правил их хранения. При покупке косметики на маркетплейсах удостовериться в том, что условия были подходящими, практически невозможно. Логистическая цепочка при продаже на онлайн-агрегаторах удлиняется, так как продают там товары не только сами производители или официальные дистрибьюторы, а различные компании-посредники.Критически важно соблюдение температурного режима. Нарушение этих условий может привести, например, к расслоению структуры продукта, что влияет на активность компонентов. Солнцезащитные средства или кремы с маслами в составе при хранении в жарком помещении могут окисляться, что окажет противоположный эффект от ожидаемого. Окислившиеся компоненты в SPF-средствах усилят риски пигментации из-за действия свободных радикалов.Похожие, но неработающие составыДругой распространенный риск — покупка средств с неэффективными составами. Например, услышав рекомендацию косметолога использовать ретинол, многие клиенты отправляются на маркетплейсы за новой сывороткой или кремом: там дешевле, есть скидки и бонусы. Однако результат часто оказывается не впечатляющим, и в этом виноват не косметолог.К примеру, популярны сыворотки с ретинолом. Они могут быть неплохими, но не решат задач, которые ставит косметолог перед ретинолом для конкретного пациента. Во-первых, дело в концентрации активных компонентов. Масс-маркет обычно либо экономит на них, либо намерено не использует, дабы избежать побочных эффектов: кто знает, какой покупатель и с какими проблемами решит приобрести средство. Продукт должен быть максимально универсальным и безопасным. Показания к применению — еще одна причина, по которой применение средства не приводит к результату.Может навредить— Если у пациентки комбинированная кожа, склонность к высыпаниям и подкожным образованиям, врач подбирает ретинол, обладающий себорегулирующим действием, в высокой концентрации, с компонентами-проводниками в составе средства, которые помогут доставить активное вещество до клетки, — поясняет косметолог Оксана Баланова. — А в продукции с маркетплейсов часто отсутствуют необходимые вещества-проводники, зато присутствуют масла, предотвращающие сухость кожи. Это прекрасно для сухой и нормальной кожи, но не подходит для людей с комбинированной кожей и склонностью к акне.Много подделокС ростом популярности маркетплейсов увеличивается и количество подделок на популярные бренды. Использование поддельной косметики в лучшем случае чревато отсутствием результата, в худшем — может навредить коже. А еще ведет к потере доверия к определенному бренду, оригинальная продукция которого могла решить проблему человека.Отсутствие сертификацииНа маркетплейсах часто встречаются товары, которые не прошли необходимую сертификацию. Даже инъекционные препараты продаются под видом косметических, а не медицинских. При отсутствии необходимой документации на соответствие стандартам качества и безопасности невозможно гарантировать их безопасность и эффективность. Подобные гарантии может дать специализированный магазин или аптека, который сотрудничает с производителем или официальным дистрибьютором.Меры предосторожности для покупателейЕсли вы все же решили отдать предпочтение маркетплейсам в покупке косметики, важно проявлять осторожность и учитывать возможные риски.Проверяйте продавца. Выбирайте официального поставщика при наличии, читайте отзывы. Проверяйте информацию о компании и ее статус на маркетплейсе.Ищите сертификаты. Обратите внимание на наличие сертификационных отметок и документов, подтверждающих качество продукции.Уточняйте условия хранения. Если возможно, свяжитесь с продавцом в диалоге или блоке «Вопросы» и уточните условия хранения продукции.Обратите внимание на упаковку. При получении товара внимательно осмотрите упаковку на предмет повреждений и соответствия оригинальной продукции.Избегайте подозрительно низких цен. Слишком низкая цена может указывать на некачественный товар или подделку.Помните, что экономия на косметике может обернуться значительными затратами на лечение кожных проблем и восстановление здоровья.

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