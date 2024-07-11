Найден гормон, восстанавливающий прочность костей даже у пожилых — и это не эстроген

Ученые уверены: обнаруженный гормон может помочь в лечении переломов и некоторых заболеваний, например остеопороза. При этом изначально его активно синтезирует только женский организм.Согласно статистике, более 200 миллионов человек во всем мире страдают от остеопороза — снижения минеральной плотности костей, что может привести к частым переломам. Женщины особенно подвержены риску после менопаузы. В организме происходит снижение уровня полового гормона эстрогена, который как раз способствует формированию плотности костей.Уровень эстрогена также низок во время грудного вскармливания, однако остеопороз и переломы в этот период случаются гораздо реже. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско озадачились вопросом: как кости кормящих женщин остаются прочными и не ломаются, когда организм теряет столько кальция?Чтобы ответить на этот вопрос, ученые провели исследование на лабораторных мышах.Эксперты обнаружили, что у самок в нейронах головного мозга происходит блокировка определенного рецептора эстрогена — это как раз и провоцирует существенное увеличение костной массы. У самцов такого процесса исследователи не выявили.Опираясь на эти данные, исследователи решили пристально изучить организм мышей женского пола. В результате им удалось выявить гормон CCN3 — его активный синтез, как показало исследование, отвечает за сверхпрочность костей.После этого ученые решили переключиться только на кормящих самок. Оказалось, что в этот период мозг мышей особенно активно синтезирует CCN3. Если бы этого процесса не происходило, то самки бы начали быстро терять костную ткань, а их детеныши — вес, заверяют исследователи.Основываясь на этом открытии, ученые теперь называют CCN3 «материнским мозговым гормоном».На втором этапе исследования эксперты решили активировать «материнский» гормон у самцов и старых самок. Результаты показали — теория действительно работает, у всех мышей увеличилась плотность костей, они стали гораздо крепче в течение нескольких недель.Результаты так вдохновили ученых, что они решили опробовать CCN3 и для заживления костной ткани. Для этого эксперты создали специальный гидрогелевый пластырь, который можно накладывать на место перелома. Механизм действия довольно прост — «материнский» гормон высвобождается в течение двух недель в определенной дозировке.Эксперимент показал: гидрогелевый пластырь действительно помог в регенерации. Так, у пожилых мышей сращение костей произошло гораздо быстрее, чем без него.«Мы никогда не могли добиться такого рода минерализации и результата заживления с помощью какой-либо другой стратегии. Мы будет продолжать свои эксперименты, чтобы использовать гормон для сращения хрящевой ткани, а также в терапии различных патологий костей», — заключили исследователи.

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