Врач Неврюзина: частая зевота нередко возникает на фоне эпилепсии и других болезней мозга

Врач-невролог Галина Неврюзина: учащение зевоты нередко наблюдается на фоне височной эпилепсии.Врач Неврюзина рассказала, что в большинстве случаев зевота учащается из-за недостатка сна или усталости. Но иногда человек начинает чаще зевать, потом что у него возникают серьезные проблемы со здоровьем.«Не существует единого мнения о том, какую частоту зевания следует считать нормой. Если за сутки человек зевает до 20 раз, то ничего страшного в этом нет. Если же частота зеваний становится патологической, нужно разобраться в ее причинах», - сообщила Неврюзина.Медик предупредила: после утомления и недосыпа наиболее распространенной причиной постоянной зевоты, являются тревожные и тревожно-депрессивные расстройства. В некоторых случаях её провоцируют нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Особенно опасной в плане сердечного риска является зевота, которая возникает наряду с дискомфортными и патологическими состояниями (такими как боль и чувство сдавливания в груди, одышка, тошнота, потливость и другие). При возникновении таком симптоматики нужно обязательно обращаться к врачам.Галина Неврюзина обратила внимание на то, что частая зевота нередко возникает на фоне эпилепсии и других болезней мозга.«Учащенная зевота нередко развивается на фоне височной эпилепсии, болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с повреждением тканей мозга. Сюда относятся и опухоли головного мозга в его лобной доле или в стволе. В этом случае зевота сопровождается головными болями, нарушениями памяти и зрения, изменениями личности», - поделилась подробностями невролог.Помимо того, человек может часто зевать при отравлении различными токсинами, а также при хронической сердечной недостаточности, гипотиреозе, сахарном диабете, рассеянном склерозе, дополнила специалист.

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