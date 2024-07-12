Какие продукты лучше не есть на завтрак
Продукты из переработанного мяса, такие как колбасы, сосиски и бекон, часто являются неотъемлемой частью традиционных завтраков. Однако они содержат большое количество насыщенных жиров, соли и консервантов. Регулярное употребление этих продуктов может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Хлопья кажутся удобным и быстрым завтраком. Но большинство из них содержит большое количество сахара и мало клетчатки. Такой завтрак вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, за которым следует быстрое снижение. Это может привести к чувству голода вскоре после еды и нестабильному уровню энергии в течение дня.
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