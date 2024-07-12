Врач Шахвеледов: темный шоколад может улучшать кровообращение и снижать риск болезней сердца
Врач Шахвеледов сообщил, что темный шоколад является богатым источником антиоксидантов: например, в нем много флавоноидов и полифенолов. Благодаря их действию улучшается способность организма противостоять окислительным процессам и клеточным повреждениям. Кроме того, антиоксидантные компоненты шоколада улучшают функцию памяти, помогают сохранять хорошую концентрацию, обеспечивают профилактику нейродегенеративных заболеваний. К тому же помимо антиоксидантов в нем содержатся важные для организма микроэлементы в виде магния, железа, цинка.
Кроме того, шоколад прекрасно «работает» как средство-антистресс.
«Шоколад стимулирует выработку эндорфинов и серотонина — гормонов счастья. Это может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса», - заявил Шахвеледов в комментарии РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что калорийный шоколад нужно есть строго умеренно. Но даже его небольшие порции могут улучшать кровообращение и снижать риск болезней сердца. Главное, употреблять качественный продукт с высоким содержанием какао и минимумом сахара.
Шахвеледов обратил внимание на то, что в шоколаде содержится кофеин. Его активное употребление вызывает у многих людей нежелательные состояния, такие как нервозность, бессонница или учащенное сердцебиение, а в некоторых случаях – аллергические реакции.
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