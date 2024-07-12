Врач Гуйдо рассказала, как провести остаток лета, чтобы укрепить иммунитет на год вперед

Почему у одних иммунитет крепкий, а других постоянно подводит? Подул слабый ветерок, глотнул холодной воды, и вот уже лежишь в кровати с насморком и температурой. Может, есть какая-то волшебная таблетка для иммунитета? Вот что говорит наш эксперт.Признаки слабого иммунитетаКак часто нужно болеть, чтобы врач сказал: «У вас слабый иммунитет»? Может, раза три за сезон или шесть раз за год? Терапевт Светлана Гуйдо отвечает: таких норм нет.«Снижение иммунитета — это изменение привычного статуса человека. Вот он был в одном состоянии, и вдруг начал без конца простужаться. Появились ангины, которых раньше не было или отиты, может быть, болезни верхних и нижних дыхательных путей или гнойничковые заболевания», — объясняет наш эксперт.Есть общие предпосылки, на которые врач советует обращать внимание:снижение работоспособности;слабость;повышенная сонливость;головные боли;снижение физической активности;частые простудные заболевания.«Если человек часто и долго болеет, для этого должна быть причина. Множество онкологических заболеваний, болезни крови, сахарный диабет, ожирение снижают иммунитет, — говорит Светлана Гуйдо.При вирусе иммунодефицита человека иммунитета нет совсем — вирус не дает вырабатываться клеткам иммунной системы. Поэтому люди с ВИЧ без терапии фактически погибают от банальных, самых простых инфекций».По словам врача, на какое-то время иммунитет может быть снижен после перенесенной болезни, так как иммунная система потратила все свои силы на борьбу с вирусным или бактериальным агентом. Но если простуды идут одна за другой, иммунную систему стоит проверить.К какому врачу идти со слабым иммунитетом«Для начала обращайтесь к участковому врачу, который назначит минимальный скрининговый набор обследований — общий анализ крови, биохимические показатели. Возможно, потребуется ЭКГ, рентген легких, — отвечает наш эксперт. — По результатам осмотра и при подозрении на заболевания верхних дыхательных путей участковый врач может отправить к лору.Всем ли нужна иммунограммаИммунограмма — это комплекс анализов, который позволяет оценить состояние иммунитета. Однако исследование это дорогое и далеко не всем нужное.«Иммунограмму назначают строго по показаниям и уже на этапах дообследования, когда врач исключил многие заболевания», — говорит терапевт.Делать детям иммунограмму «ради подстраховки» и без назначения врача также нет особого смысла.«У маленьких детей практически до школьного возраста иммунитет еще не сформирован. Поэтому они много болеют — происходит тренировка иммунной системы при встрече с бактериями и вирусами, иммунные клетки начинают формировать иммунный ответ», — объясняет эксперт.Можно ли пить интерфероны для укрепления иммунитета«Раньше в эпидемию гриппа врачи могли назначить небольшие дозы интерферонов, но у всех подобных лекарств есть побочные эффекты, поэтому они должны приниматься под контролем специалистов. Такие препараты способны спровоцировать различные состояния, вплоть до онкологических болезней, могут вызвать реакцию образования антител, что приведет к развитию аутоиммунных заболеваний, — предупреждает Светлана Гуйдо.Раньше считалось, что все иммуностимулирующие препараты, лекарственные, а не БАДы, должны назначаться только после иммунограммы».Что мы можем сделать, чтобы укрепить иммунитетБудьте физически активными.Физические нагрузки снижают уровень воспаления — кровь активнее циркулирует, ускоряя перемещение антител к местам инфекции.«Больше гуляйте, занимайтесь доступными видами спорта. Дети, чтобы меньше болеть в школе, должны больше бывать на улице, больше играть, быть активными, а не сидеть дома», — говорит терапевт.Высыпайтесь.«Адекватный сон способствует выработке нормального гормонального статуса и эндогенных (внутренних — Прим. ред.) факторов защиты», — объясняет врач.Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь угнетают иммунную систему.Ешьте больше белка.«Белок участвует в выработке антител, — говорит эксперт. — Все антитела — это белковые молекулы. А если у человека будет дефицит белка, откуда возьмутся антитела?»Поддерживайте здоровье кишечника.«Состояние желудочно-кишечного тракта — очень важный фактор здоровья, и в том числе иммунитета. В нем содержится немало лимфоидной ткани, в которой вырабатываются клетки защиты», — рассказывает Светлана Гуйдо.Ешьте меньше сладостей.«Сладкая, углеводная пища ухудшает состояние микробиоты кишечника, провоцирует развитие патогенной и дрожжевой микрофлоры. Кроме того, замедляется всасывание полезных веществ в кишечнике, подавляется полезная микрофлора, а с ней и иммунитет», — объясняет Светлана Гуйдо.И наоборот, поддержать микрофлору кишечника и ослабленный иммунитет помогают кисломолочные продукты.Получайте витамины из еды, а не из БАДов.«Запасайтесь витаминами — ешьте больше местных сезонных овощей и фруктов. Для человека полезно то, что растет в его местности. На экзотические фрукты лучше особо не налегать — это больше лакомство, чем польза для иммунитета», — советует врач.А вот повышать иммунитет с помощью витаминных добавок нужно только под контролем лечащего врача и после анализов. В сезон простуд и после перенесенной болезни доктор может назначить витамины D или С в профилактических дозах. Однако передозировка этими витаминами опасна.«Все в организме взаимосвязано, и принимать те же препараты калия или магния бесконтрольно тоже нельзя. Надо учитывать состояние сердечно сосудистой системы, почек, концентрацию этих микроэлементов в крови», — предупреждает врач.Природные стимуляторы иммунитета — можно, но с осторожностью.«Имбирь, элеутерококк, шиповник помогают укрепить иммунитет, но обладают тонизирующим действием и могут усиливать сердцебиение. А если пить их в больших количествах и на ночь, они нарушают сон, провоцируют повышенную возбудимость», — говорит Светлана Гуйдо.Кроме того, полезен для иммунитета мед, но увлекаться им тоже не стоит — одной столовой ложки в день будет достаточно.Закаляйтесь«Водные процедуры и воздушные ванны стимулируют иммунитет — закаливаются верхние дыхательные пути, улучшается состояние слизистых оболочек, а следовательно, и защитных функций организма. Но начинать закаляться нужно летом, а не осенью, — говорит врач.Помогут ли иммунитету солярий и соляные пещерыЛетом источник витамина D — это солнце. Но что делать зимой? Может, ради солнечного витамина записаться в солярий? Или в отсутствии моря ходить в соляные пещеры?«Солярий — вещь не очень безопасная. Бесконтрольная избыточная инсоляция провоцирует развитие онкологических заболеваний кожи, ожоги сетчатки и другие осложнения. Что касается соляных пещер, то это считается лечебной процедурой. Ее может назначить только врач — курсом и очень дозированно», — комментирует наш эксперт.Когда иммунитет выше зимой или летом?«Такой закономерности нет. Есть люди, которые болеют простудами и летом, — отвечает Светлана Гуйдо. — Но пик вирусов приходится на зимние-весенние месяцы, потому что холодный влажный воздух благоприятствует развитию вирусной флоры. И вполне возможно, что люди с хорошим иммунитетом в этот период не заболеют — они реже переносят обычные вирусные сезонные заболевания».

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