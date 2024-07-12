Шоколад вреден для зубов и еще 6 стоматологических мифов — в них давно пора перестать верить

Незнание некоторых нюансов, связанных со здоровьем зубов, может обойтись вам дорого. Причем и в буквальном смысле тоже.Беречь зубы стоит чуть ли не с рождения. Однако еще в детстве родители и другие взрослые ненароком селят в нашей голове множество стоматологических мифов. А когда мы сами вырастаем — многие из них только подкрепляют ушлые маркетологи.Эксперт-стоматолог, основатель клиники Royal Dent Юрий Каримов рассказал о самых распространенных заблуждениях и мифах о зубах.Миф № 1: Сахар и сладости — главная причина кариесаРеальность: на самом деле не сам сахар вызывает кариес, а бактерии в полости рта, которые питаются сахаром и выделяют кислоту. Эта кислота разрушает эмаль зубов, поэтому важно полоскать рот после еды, чтобы удалить остатки сахара и снизить риск кариеса.Газированные напитки, содержащие сахар, тоже следует отнести к категории еды. Поэтому после колы тоже лучше прополоскать рот.Миф № 2: Шоколад портит эмаль зубовРеальность: отчасти это так, если подразумевается шоколад с большим содержанием сахара и добавками. А вот с темным шоколадом все наоборот.В недавнем исследовании британские врачи выяснили: масло какао бобов способно создавать защитную пленку на зубах. Так что темный шоколад без сахара с содержанием какао бобов не менее 70% для ваших зубов наоборот полезен.Он содержит флавоноиды, которые снимают воспаление десен и зубов. Благодаря этому шоколад предотвращает образование зубного налета, мешает развитию вредных бактерий. В итоге риск кариеса снижается. А благодаря танинам в составе продукт защищает от формирования зубных камней.Стоит отметить, что рекомендуемая доза шоколада в сутки составляет не более 20–30 граммов.Миф № 3: Жесткая зубная щетка лучше очищает зубыРеальность: жесткие щетки могут повреждать десны и эмаль. Мягкие или средние щетки рекомендуются большинству людей, так как они эффективно удаляют налет, не нанося вреда тканям.Сейчас набирают популярность натуральные, бамбуковые щетки, только не все продукты из категории ECO и ORGANIC полезны для нашего здоровья.Эти щетки могут травмировать десна, что многократно увеличивает риск болезней полости рта.Сами по себе щетки из бамбука отлично накапливают в себе плесень и грибки из-за пористой структуры ворса.Кроме того, дерево, из которого чаще всего делают ручки таких щеток, тоже пористое — и после использования не может нормально просохнуть.Лучше всего отдать предпочтение щеткам из синтетических материалов, которые следует менять каждые 3 месяца использования.Миф № 4: Молочные зубы не важны, ведь они все равно выпадутРеальность: самые первые зубы важны для правильного формирования челюсти и постоянных зубов. Проблемы с молочными зубами могут привести к неправильному прикусу и кариесу уже коренных зубов.Чем раньше родитель выработает у своего малыша привычку посещать стоматолога, тем проще психологически ему будет в дальнейшем посещать кабинет и находиться в кресле.Миф № 5: Профессиональная чистка зубов повреждает эмальРеальность: профессиональная чистка у стоматолога проводится с использованием специальных инструментов и техник, которые безопасны для эмали. Она помогает удалить зубной налет и камень, которые невозможно полностью убрать в домашних условиях.Если говорить в общем о повреждении эмали, то кислотосодержащие напитки, такие как белое вино, газировки и все, что содержат кислоту, повышают восприимчивость к перепаду температур, что может привести к образованию микротрещин.С красным вином ситуация интересная. Ученые доказали, что красное сухое вино укрепляет десна, но зубы от него могут потемнеть — особенно после отбеливания.Поэтому врачи просят своих пациентов строго придерживаться правил «белой диеты» после отбеливания и не употреблять продукты, способные окрасить зубы.Миф № 6: Жевательная резинка заменяет чистку зубовРеальность: жвачка может помочь освежить дыхание и стимулировать слюноотделение, что полезно для нейтрализации кислот. Однако она не заменяет полноценную чистку зубов с использованием щетки и зубной пасты.Жевательная резинка способна частично очистить полость рта от остатков пищи, нейтрализовать зубной налет, создать дополнительную нагрузку на жевательные мышцы.Однако если держать жвачку во рту слишком долго, есть риск спровоцировать истощение слюнных желез, сухость во рту и активное выделение желудочного сока.Поэтому врачи рекомендуют жевать резинку не более 10–15 минут и только после еды.Миф № 7: Зубы мудрости — это ненужные зубы и их всегда надо удалять.Реальность: в нашем организме нет ничего, что существовало бы просто так, для красоты. Лишь 25% людей рождаются без «восьмерок». Кстати, ученые выяснили: в дальнейшем в процессе эволюции у людей будет меньше потребности и места для зубов мудрости.«Восьмерки» действительно могут стать причиной проблем — например, из-за них бывает неправильный прикус и искривление зубного ряда.По статистике, в 83% случаев зубы мудрости удаляют:перед установкой брекетов;из-за слишком маленького размера челюсти;из-за образования на них кариеса (дальние зубы сложно лечить из-за их расположения).Если с зубами мудрости все в порядке, их можно не удалять.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки