Мясников рассказал о пользе черешни для сердца и профилактики рака

Употребление черешни может значительно снизить риск развития рака и сердечных заболеваний, утверждает кардиолог, врач общей практики, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр МясниковМясников пояснил, что черешня богата антиоксидантами, что делает ее эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических недугов. Ягода также содержит витамины А, С, В, минералы и клетчатку.«Черешня и вишня – это очень полезные ягоды с точки зрения здоровья», – отметил Мясников.Однако он предупреждает, что следует употреблять черешню в умеренных количествах. Здоровым людям рекомендуется съедать 300-400 граммов за один прием, поскольку чрезмерное количество может вызвать диарею. Также, чтобы избежать несварения желудка, не стоит есть ягоды сразу после основной еды.«Разница между лекарством и ядом – лишь в дозировке», – подчеркнул кардиолог.Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум, в чем различие вишни черешни для здоровья, и кому стоит предпочесть вишню."Черешня и вишня, хотя и являются близкородственными видами и часто воспринимаются как схожие, имеют свои отличия в составе и пользе для здоровья. Вишня также содержит антоцианины, но вишня богата мелатонином, который помогает регулировать сон. Она известна своими сильными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при артрите и других воспалительных заболеваниях", - говорит Захарова.Витамины и минералыВишня содержит витамины С, А и К, а также минералы, такие как калий и магний.Снижение риска подагрыВишня может помочь снизить уровень мочевой кислоты в крови, что полезно для профилактики подагры.ПищеварениеВишня, как и черешня, богата клетчаткой, что помогает поддерживать здоровое пищеварение.Сравнение пользы для здоровьяАнтиоксидантная защита: обе ягоды богаты антиоксидантами, но черешня больше фокусируется на защите сердца, а вишня — на улучшении сна и уменьшении воспалений.Противовоспалительные свойства: вишня может быть более эффективной для снижения воспаления и облегчения симптомов артрита.Регуляция сна: вишня имеет преимущество благодаря содержанию мелатонина.Сердечно-сосудистая защита: черешня может быть более полезной для сердечно-сосудистого здоровья благодаря высокому содержанию антоцианинов и калия."Выбор между черешней и вишней может зависеть от конкретных потребностей вашего здоровья. Черешня лучше для сердечно-сосудистой системы и борьбы с возрастными изменениями, в то время как вишня полезна для улучшения сна и уменьшения воспалительных процессов", - объясняет Захарова.

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