Диетолог Стародубова рассказала о пользе шоколада

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что шоколад с высоким содержанием какао может помочь нормализовать артериальное давление и улучшить работу мозга.Она отметила, что различные сорта шоколада отличаются по содержанию какао: в молочном шоколаде наличие какао составляет не менее 25 процентов, в белом — отсутствует, а в темном — не менее 40 процентов.— Самое высокое содержание какао наблюдается в горьком шоколаде — начиная с 55 процентов. По данным исследований, умеренное потребление темного шоколада с содержанием какао от 75 процентов способствует нормализации артериального давления и липидов крови, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказала эксперт.Эти положительные эффекты связаны с высоким содержанием антиоксидантов и биофлавоноидов в какао-бобах, а также с наличием минеральных веществ и витаминов. При этом шоколад все же содержит сахар. В некоторых сортах конфет и батончиков содержание сахара может достигать 70 процентов, а в белом шоколаде нет какао, но содержание сахара может доходить до 60 процентов.Эксперты рекомендуют ограничивать потребление добавленного сахара до 50 граммов в день, а лучше всего сократить его до 25 граммов для поддержания хорошего здоровья.Стародубова предупредила в интервью «Москве 24», что шоколад и сладости не должны быть основой ежедневного рациона питания, особенно у детей. Она порекомендовала избегать продуктов с добавленным сахаром для детей до года и продуктов с какао-бобами для детей до трех лет. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний лучше выбирать специальные сорта шоколада, предназначенные для детского питания.

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