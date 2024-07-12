Профессор Рысева: масло какао по набору антиоксидантов превосходит даже БАДы

Профессор Лариса Рысева: питье качественного какао – один из простых способов улучшить свое здоровье.Профессор Рысева заявила, что масло какао является продуктом, непревзойденным по некоторым своим свойствам, и его употребление крайне полезно для организма. В частности, такое масло насыщено антиоксидантами, которые препятствуют развитию воспалительных и окислительных процессов, – причем их концентрация такова, что сравниться с маслом какао не может никакой продукт.Масло какао по набору антиоксидантов превосходит даже БАДы, отметила эксперт.«Масло какао — натуральный антиоксидант, необходимый для поддержания иммунитета… оно содержит феролы, которые невозможно получить в натуральном виде из БАДов», - сказала Лариса Рысева.Специалист посоветовала употреблять высококачественный шоколад с большой дозировкой какао или напиток из качественного какао-порошка с содержанием масла какао на уровне 20-25%. Адекватное употребление таких продуктов оказывает ощутимую поддержку иммунитету, помогает меньше болеть. В некоторых местах (например, в специализированных кондитерских магазинах) можно купить и само масло какао – этот продукт может долго храниться в домашних условиях.

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