Продукты для здоровья яичников

Яичники – парные половые железы у женщин. Находятся они в области малого таза. Именно в яичниках созревают женские половые клетки, там же происходит выработка половых гормонов. Какие продукты полезно употреблять женщинам, чтобы обеспечить здоровье яичников и всей репродуктивной системы в целом?Яичники представляют собой железы внешней и внутренней секреции. Их роль в организме необычайно велика: яичники производят яйцеклетки и секретируют гормоны-эстрогены. Правильная работа яичников дарит женскому организму способность к омоложению. Гормоны, которые вырабатывают эти железы, поддерживают женское здоровье и красоту.Что полезно для здоровья яичниковНеполноценное питание плохо отражается на функциях половых желез у женщин и даже может оказаться фактором бесплодия. Чтобы обеспечить оптимальную работу яичников, желательно вводить в рацион продукты с высокой концентрацией витаминов А, В, С, Е и минералов меди (Cu) и железа (Fe), аминокислоты аргинина.Предлагаем общие советы для здоровья яичников.Полезные продукты питания для работы яичниковПечень, яичные желтки, сметана, сливки имеют высокую концентрацию витамина А, важного для оптимальной работы яичников.Морковь, облепиха, рябина, красный сладкий перец, абрикос, тыква включают в свой состав каротин, который в комбинации с жирами растительного и животного происхождения трансформируется в витамин А.Мед и производные меда имеют в составе высокий процент витаминов В, С и большой перечень необходимых минералов, которые способствуют омоложению организма, увеличивают шанс забеременеть. Ржаной хлеб, пивные дрожжи, отруби. Имеют высокую концентрацию витаминов комплекса В, отвечающих за либидо (половое влечение).Цитрусы, шиповник, лук, чеснок, черная смородина. Содержат высокий процент витамина С.Проросшие зерна пшеницы, растительные масла, салат-латук. Отличаются значительным содержанием витамина Е, выступающего успешной профилактикой бесплодия.Фасоль, пшеница, орехи, изюм, мясо, гранат. Имеют высокую концентрацию микроэлемента железа (Fe), важного для кроветворения и профилактики анемии.«Дары моря» выступают эффективными афродизиаками. Все без исключения морепродукты отличаются высокой концентрацией меди (Cu), активно участвующей в обменных механизмах.Арахис, молоко, овес. Имеют в своем составе необходимую для работы яичников аминокислоту под названием аргенин.Народные рецепты для нормализации работы яичниковДля восстановления функций данных желез вы можете в продолжение 30 дней употреблять внутрь корень красного клевера (отварить) Дозировка - 1 ст. ложка в день. В придачу к этому вводите измельченные, сухие листья и цветы указанного растения в каши и первые блюда. Так вы сможете нормализовать овуляторную функцию желез и даже осуществить профилактику молочницы (клевер имеет в составе трифолезин, угнетающий жизнедеятельность грибков).Это необходимо помнить! Предложенный курс не рекомендуется, если имеются заболевания сердечно-сосудистого характера и при беременности.Положительные моменты для здоровья яичниковСистематическое посещение специалиста-гинекологаЕсли вы записываетесь на прием к гинекологу два раза в год, это дает возможность контролировать состояние репродуктивной системы, предупреждать вероятные отклонения или заболевания на ранней стадии.Морские ванныКупание в теплой морской воде и песочные ванны (по пояс в песке) практикуются в комплексной терапии воспаления половых желез. Однако возможны подобные мероприятия при спаде обострения.Контролируемый прием противозачаточных медикаментозных средствПротивозачаточные гормональные таблетки могут как помогать, так и навредить. Пользу принесет обоснованно подобранный врачом медикамент, который «налаживает» гормональный фон.Разумная физическая активностьСистематические и умеренные физические нагрузки не позволяют застаиваться крови в органах малого таза. Малоподвижный, сидячий стиль жизни важные причины воспаления. Поэтому старайтесь больше двигаться: ходить пешком, подниматься по ступеням, танцевать.Отрицательные моменты для здоровья яичниковПоловые инфекцииИнфекции, передающиеся половым путем, провоцируют не только болезни влагалища. Проникая вглубь организма, вредоносные микроорганизмы попадают в матку и яичники, вызывают воспаление.Суровые диетыЧрезмерно жесткие диеты, стремительное снижение веса провоцируют гормональный дисбаланс и нарушение функционирования адаптационных систем организма (отвечающих за равновесие). Следствием может быть патология функций яичников.Локальное переохлаждениеЖенщинам очень вредно сидеть на холодном. Подобное переохлаждение очень часто вызывает воспаления яичников.СтрессСтрессовое состояние «бьет» по иммунной защите, что чревато активизацией жизнедеятельности вредных бактерий. Этот факт также играет роль в возникновении и развитии воспалений во области яичников.Самостоятельный прием противозачаточных медикаментовЖенщины, которые практикуют бесконтрольный прием указанных таблеток, могут вызвать нарушение функций яичников, что чревато исчезновением фертильности.Продукты, наносящие вред яичникамСпиртные напитки – вызывают деструкцию данных желез, нарушают их работу.Пищевые продукты, имеющие в своем составе следующие пищевые добавки: ароматизаторы, усилители вкуса, красители и проч. Все названные соединения меняют структуру яйцеклеток.Соль. В избытке провоцирует дисфункцию данных желез.Для функций яичников необычайно вредны монодиеты и голодание. Протокол питания должен быть сбалансированным. Имеет значение пища белкового происхождения в роли строительного материала для гормонов и яйцеклеток, которые производятся этими железами. Дефицит белка приводит к нарушению синтеза половых гормонов у женщин.

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