Диетолог Кабанов рассказал, вредно ли запивать еду водой
Эксперт рассказал, что лишняя вода, попадая в желудок, никак не влияет на пищеварение. На это есть две причины. Во-первых, жидкость очень быстро проходит через ЖКТ, не задерживаясь там, а во-вторых, процесс пищеварения занимает до четырех часов, то есть длительное время.
По его словам, лучше не запивать пищу сладкой газировкой или соком с добавлением сахара. В таком случае увеличится калорийность приема пищи, что увеличивает риск появления лишнего веса. Диетолог напомнил, что бесконтрольное употребление сахара приводит к развитию заболеваний сердца, сосудов, печени, ЖКТ, а также к диабету.
Кабанов добавил, что важно не включать в прием пищи слишком горячие напитки. Они повышают риск развития злокачественных образований.
Диетологи назвали две каши, которые помогают быстро похудеть после 55 лет. Специалисты отнесли к ним овсянку и гречку.
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