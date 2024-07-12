ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 4 важных аспекта, о которых нужно знать

Лимфатическая система — часть сосудистой системы, дополняющая сердечно-сосудистую систему. Мы обычно мало знаем о ней и поэтому не заботимся о своей лимфатической системе должным образом.Лимфатическая система — часть сосудистой системы, дополняющая сердечно-сосудистую систему. Мы обычно мало знаем о ней и поэтому не заботимся о своей лимфатической системе должным образом.Она представляет собой своеобразную сеть, в состав которой входят капилляры и сосуды, специализированные ткани и органы, такие как селезенка. Лимфатическая система выполняет очень важную функцию в организме — выводит из него токсины, отходы жизнедеятельности и все, что является нежелательным для организма.Что нужно знать о лимфатической системеОна выполняет и другие функции, о которых тебе, несомненно, будет интересно узнать.Мы расскажем все, что нужно знать о лимфатической системе: что она собой представляет, какие выполняет функции и, главное, что можно и нужно делать для поддержания ее в хорошем состоянии.1. Лимфатическая система и лимфаПомимо очищения тканей и клеток и вывода инородных тел и омертвевших клеток из кровеносной системы лимфатическая система выполняет другую важную функцию: укрепляет иммунную защиту организма (собственно говоря, лимфатическая система представляет собой часть иммунной системы).Происходит это благодаря лимфе, жидкости, которая активизирует защиту организма и содержит в себе лейкоциты (это фактически клетки иммунной системы).Лимфатическая система контролирует также концентрацию протеинов в организме и регулирует выработку хилуса, жидкости, способствующей выработке определенных аминокислот.Как видим, лимфатическая система выполняет важные функции, о которых мы, как правило, почти не знаем.2. Органы лимфатической системыМозг связан с лимфатической системой через придаточные пазухи носа. Таким образом, сеть ее сосудов пронизывает практически все наше тело.Рассмотрим наиболее важные части лимфатической системы.Костный мозгВ костном мозге, как мы уже знаем, берут начало все клетки нашего организма. В том числе лимфоциты, фактически образующие лимфатическую систему.Вилочковая железаО вилочковой железе (тимусе) мы уже рассказывали в одной из наших статей.Этот небольшой орган играет очень важную роль в лимфатической системе: в нем созревают лимфоциты — главные клетки иммунной системы.СелезенкаНекоторые считают, что селезенка не играет в организме никакой важной роли. Это ошибочное мнение. Селезенка очищает кровь от вредных веществ, вирусов, разных бактерий.Лимфатические узлыО лимфатических узлах мы знаем, что они время от времени воспаляются и что их может поражать лимфома Ходжкина или неходжкинская лимфома.Эти образования расположены в разных местах нашего тела, например, в подмышках или в паху. Одна из их важных функций — борьба с патогенными микроорганизмами и инфекциями.3. Болезни, связанные с лимфатической системойПервым симптомом такой болезни бывает воспаление каких-то лимфатических узлов. Но, кроме этого, могут быть и другие симптомы.Остановимся на этом подробнее.ЛимфедемаС этой проблемой часто сталкиваются женщины, перенесшие удаление груди из-за рака молочной железы.Из-за нарушения транспорта лимфы она накапливается в определенных местах, и пораженные лимфедемой (ее еще называют слоновостью) органы (например, руки или ноги) сильно увеличиваются в размерах.АденопатияЛимфомаАденопатия — воспаление лимфатического узла. Она не всегда связана с процессом возникновения злокачественной опухоли и может быть просто результатом ослабления иммунной системы. Причиной аденопатии могут быть вирусные заболевания, такие как корь или мононуклеоз.Как мы уже упоминали, воспаление лимфатических узлов может быть связано с возникновением опухолей, в частности лимфомы Ходжкина или неходжкинской лимфомы. Эти болезни имеют хороший прогноз лечения, если они диагностированы на достаточно ранней стадии.ОтекиРазличают лимфодинамические и лимфостатические отеки. Первые связаны с нарушением оттока лимфы от тканей, а вторые — с накоплением белков в межклеточном пространстве, что провоцирует задержку жидкости.4. Как заботиться о своей лимфатической системеКак мы уже отмечали, лимфатическая система реализует две очень важные функции: очищает организм и укрепляет его защиту от вирусов и бактерий. Поэтому важно поддерживать ее в хорошем состоянии.Для этого нужно следовать простым рекомендациям:Продукты, которые ты употребляешь в пищу, должны быть свежими и органическими.Старайся избегать стресса.Спи от 7 до 9 часов в день.После теплой, расслабляющей ванны принимай прохладный душ.Регулярно делай упражнения и занимайся такой физической активнностью, как ходьба, плавание, бег и т.д. Их интенсивность должна быть умеренной.Пей воду с лимоном.Очень полезен массаж, активизирующий лимфообращение.Хорошо также пить настои крапивы и алоэ вера.В заключение подчеркнем, что своей лимфатической системе нужно уделять должное внимание.Нужно помнить о том, что такие, казалось бы, простые вещи, как сбалансированная диета, управление своими эмоциями, прямо влияют на наше здоровье и самочувствие.

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