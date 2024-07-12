Доктор Умрюхин: при тепловом ударе нужно поместить ноги выше уровня головы
Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин сообщил, что при тепловом ударе, возникающем из-за перегрева тела, нужно поместить ноги выше уровня головы.
«В случае получения теплового удара в жаркую погоду важно сесть или лечь в тень и постараться положить ноги выше уровня головы, чтобы привести артериальное давление в норму», - сказал врач kp.ru.
Умрюхин добавил, что когда давление нормализуется, следует охладить организм и восстановить баланс жидкости – облиться и выпить воды.
Симптомы теплового удара:
Слабость;
Тошнота;
Ощущение липкой кожи;
Потемнение или «мушки» в глазах;
Нарушение баланса тела, координации движений;
Покраснения на коже.
Алексей Умрюхин добавил, что тепловому удару подвержены пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями, находящиеся в стрессе.
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