Доктор Умрюхин: при тепловом ударе нужно поместить ноги выше уровня головы

Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин дал советы о том, как помочь своему организму при тепловом ударе.Доктор медицинских наук Алексей Умрюхин сообщил, что при тепловом ударе, возникающем из-за перегрева тела, нужно поместить ноги выше уровня головы.«В случае получения теплового удара в жаркую погоду важно сесть или лечь в тень и постараться положить ноги выше уровня головы, чтобы привести артериальное давление в норму», - сказал врач kp.ru.Умрюхин добавил, что когда давление нормализуется, следует охладить организм и восстановить баланс жидкости – облиться и выпить воды.Симптомы теплового удара:Слабость;Тошнота;Ощущение липкой кожи;Потемнение или «мушки» в глазах;Нарушение баланса тела, координации движений;Покраснения на коже.Алексей Умрюхин добавил, что тепловому удару подвержены пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями, находящиеся в стрессе.

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