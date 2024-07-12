Врач назвала разницу между кипяченой и бутилированной водой

Польза для здоровья от бутилированной, кипяченой воды и воды из-под крана примерно одинаковая, отметила заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.Залетова подчеркнула, что ни одно исследование не смогло убедительно доказать преимущество одного типа воды перед другим. Единственное ощутимое различие между ними, говорит эксперт, — это вкус. Поэтому она посоветовала выбирать ту воду, которая больше нравится.Тем не менее существуют и другие нюансы, которые, по словам Залетовой, полезно знать. Так, с точки зрения микробного состава самая безопасная вода — кипяченая. Воду из-под крана пить тоже можно, но врач посоветовала ее сначала фильтровать.Залетова добавила, что не стоить без рекомендации врача пить лечебно-минеральные воды. Она пояснила, что они обогащены различными микроэлементами, которые не всегда нужны организму.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки