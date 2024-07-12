Отказ от сливочного масла в пользу растительных масел полезно для сердца

Европейские эксперты утверждают, что отказ от животных жиров, таких как сливочное масло, и замена их растительными маслами, например, оливковым или ореховым, благоприятно сказывается на здоровье сердца.Современные рекомендации по профилактике кардиометаболических заболеваний советуют увеличить потребление ненасыщенных жиров и уменьшить потребление насыщенных жиров. В исследовании, проведенном в рамках проекта EPIC-Potsdam, ученые использовали данные липидомики для создания мультилипидного индекса (MLS). Этот индекс отражает эффект замены насыщенных жиров ненасыщенными на концентрации 45 липидных метаболитов в организме.Результаты показали, что у участников с более высоким качеством диетического жира (выраженным в более низких значениях MLS) риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 32%, а риск диабета 2 типа — на 26%. Аналогичные результаты были получены в исследовании Nurses' Health Study, где улучшение качества жиров в рационе за 10 лет привело к снижению риска диабета.Кроме того, исследование PREDIMED показало, что средиземноморская диета с высоким содержанием оливкового масла снижает риск диабета у людей с неблагоприятными показателями rMLS до вмешательства. Это свидетельствует о том, что качество жиров в рационе влияет на метаболизм липидов и может помочь прогнозировать результаты для здоровья при изменении диеты.Эти данные подчеркивают важность выбора правильных жиров для поддержания здоровья сердца и снижения риска диабета.

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