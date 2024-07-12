WebMD о полезности шпината для гипертоников и здоровья вообще

Хотя шпинат не входит в число самых изысканных блюд, его польза для здоровья неоспорима. Этот простой зелёный овощ содержит множество питательных веществ, которые могут значительно улучшить ваше самочувствиеПониженное кровяное давлениеШпинат богат калием, который помогает снизить артериальное давление. Употребление продуктов с высоким содержанием калия способствует нормализации давления, что полезно для сердечно-сосудистой системы.Здоровые глазаШпинат — один из лучших источников лютеина, антиоксиданта, который защищает глаза от возрастных заболеваний, таких как дегенерация жёлтого пятна и катаракта. Исследования показали, что люди, принимающие добавки с лютеином, имеют меньший риск дегенерации жёлтого пятна. Лютеин также предотвращает повреждение хрусталика глаза ультрафиолетом, снижая риск развития катаракты на 23%.Улучшение мыслительных навыковЛютеин, содержащийся в шпинате, помогает сохранять когнитивные способности. У пожилых людей с более высоким уровнем лютеина отмечается лучшая вербальная беглость, память и способность рассуждать.Здоровые костиВитамин К, в большом количестве содержащийся в шпинате, необходим для здоровья костей. Всего одна чашка шпината обеспечивает суточную норму витамина К, способствуя укреплению и росту костной ткани.Здоровая кожаВитамин А из шпината поддерживает рост тканей, включая кожу. Он укрепляет иммунную систему кожи, предотвращая её заболевания и повреждения, а также помогает поддерживать кожу увлажнённой, уменьшая появление морщин.Здоровая кровьШпинат богат железом, необходимым для производства гемоглобина. Гемоглобин переносит кислород из лёгких к остальным частям тела, и его недостаток приводит к усталости.

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