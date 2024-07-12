WebMD о полезности шпината для гипертоников и здоровья вообще
Пониженное кровяное давление
Шпинат богат калием, который помогает снизить артериальное давление. Употребление продуктов с высоким содержанием калия способствует нормализации давления, что полезно для сердечно-сосудистой системы.
Здоровые глаза
Шпинат — один из лучших источников лютеина, антиоксиданта, который защищает глаза от возрастных заболеваний, таких как дегенерация жёлтого пятна и катаракта. Исследования показали, что люди, принимающие добавки с лютеином, имеют меньший риск дегенерации жёлтого пятна. Лютеин также предотвращает повреждение хрусталика глаза ультрафиолетом, снижая риск развития катаракты на 23%.
Улучшение мыслительных навыков
Лютеин, содержащийся в шпинате, помогает сохранять когнитивные способности. У пожилых людей с более высоким уровнем лютеина отмечается лучшая вербальная беглость, память и способность рассуждать.
Здоровые кости
Витамин К, в большом количестве содержащийся в шпинате, необходим для здоровья костей. Всего одна чашка шпината обеспечивает суточную норму витамина К, способствуя укреплению и росту костной ткани.
Здоровая кожа
Витамин А из шпината поддерживает рост тканей, включая кожу. Он укрепляет иммунную систему кожи, предотвращая её заболевания и повреждения, а также помогает поддерживать кожу увлажнённой, уменьшая появление морщин.
Здоровая кровь
Шпинат богат железом, необходимым для производства гемоглобина. Гемоглобин переносит кислород из лёгких к остальным частям тела, и его недостаток приводит к усталости.
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