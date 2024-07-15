Врач Ильяшенко призвала не есть овощи и фрукты натощак

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко: такие продукты, съеденные натощак, слишком агрессивно влияют на желудок.Врач Ильяшенко призвала россиян не есть овощи и фрукты натощак, чтобы не вредить своему пищеварительному тракту.«Натощак нежелательно употреблять фрукты, овощи сырые, соки различные, особенно свежевыжатые – они очень агрессивно влияют на желудок», - отметила Ильяшенко в комментарии для РИА Новости.Медик пояснила, что при употреблении натощак такие продукты увеличивают кислотность и способствуют появлению неприятных ощущений, болей в животе. В то же время врач заметила, что при условии правильного потребления следует предпочитать именно цельные плоды, а не овощи и фрукты, измельченные до состояния пюре или смузи.

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