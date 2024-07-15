«Алкоголь и белый хлеб»: врач Толмасова назвала продукты, при отказе от которых худеют
Врач-эндокринолог Толмасова рассказала, что стройную фигуру портят в первую очередь продукты, в которых содержатся существенные дозы углеводов и жиров, дополнительно «обогащенные» добавлением сахара и соли. При отказе от таких продуктов люди, не имеющие серьезных эндокринных патологий, обычно худеют (не считая того, то отказ от подобной еды улучшает многие показатели здоровья).
«Необходимо снизить потребление этих продуктов, а еще лучше заменить их на более полезные фрукты, овощи, зелень, орехи и семена, нежирные источники белка, цельнозерновые продукты», - поделилась специалист с «Газетой.Ru».
Врач Толмасова назвала продукты, при отказе от которых худеют:
Переработанные мясные продукты в виде бекона, сосисок и колбас;
Разнообразная сладкая газировка;
Белый хлеб;
Продукты быстрого приготовления (полуфабрикаты) и фастфуд (особенно жареные блюда);
Алкоголь.
Врач подчеркнула, что рацион, состоящий из натуральных, здоровых продуктов, эффективно обеспечивает людям, которые не переедают, правильный баланс энергии, благодаря которому поддерживается нормальный вес без набора лишней жировой массы.
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