В Первом МГМУ разработают препараты для улучшения ума через микробиоту кишечника
Для этого ученым нужно провести исследование особенностей взаимосвязи кишечной микробиоты с психоэмоциональным состоянием и когнитивными функциями.
Сначала ученые с помощью различных тестов оценят состав микробиоты молодых людей, которые станут первыми участниками исследования, их пищевые привычки, образ жизни, а также психофизиологический статус, включая состояние памяти, эмоциональной сферы, личностной и ситуативной тревожности, внимания, мышления, центральной нервной системы (зрительно-моторной реакции, слухо-моторной реакции, реакции на движущийся объект), когнитивных функций, импульсивность поведения, самоконтроль и так далее. На начальном этапе исследования участниками будут 185 студентов второго и третьего курсов Сеченовского университета.
Благодаря новому исследованию ученые намерены расширить представления о составе кишечной микробиоты, его влиянии на распространенность синдрома избыточного бактериального роста (СИБР – увеличение числа микробной флоры, сопровождающееся симптомами нарушения пищеварения) и когнитивные функции людей.
«Согласно результатам различных исследований, очевидна взаимосвязь между изменением состава кишечной микробиоты и развитием когнитивных расстройств. Однако такая взаимосвязь подробно изучена лишь при болезни Альцгеймера, но не у здоровых лиц», – отметил Митрохин.
Дальнейшие исследования будут направлены на поиск психобиотиков, препаратов класса пробиотиков, которые, меняя состав микробиоты кишечника, могут оказывать благоприятное влияние на психическое здоровье человека.
«Перспективность проведения данного исследования заключается в том, что на основании выявленной взаимосвязи между составом кишечной микробиоты, СИБР и функциональным состоянием центральной нервной системы организма обучающихся (когнитивные функции, скорость и точность психофизиологических реакций, то есть реакций на стресс, уравновешенность нервных процессов, личностных качеств, состояния эмоциональной сферы) планируется создание пробиотического продукта с дальнейшей оценкой его эффективности», – рассказал Митрохин.
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