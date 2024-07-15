Это надо знать: что лучше для кожи — крем, гель или мазь
Косметику и лекарственные средства для наружного применения выпускают в разных формах. Они могут быть мягкими (кремы, гели, мази) и жидкими (лосьоны, тоники). И даже если они содержат одни и те же действующие вещества, их воздействие на кожу может различаться в зависимости от основы, в которую их добавили.
Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-дерматолог Александра Филёва рассказала, чем различаются разные формы выпуска косметики и лекарственных препаратов, какую из них лучше выбрать в том или ином случае.
Мазь
Среди мягких форм косметических и лекарственных средств мазь — самая жирная и плотная субстанция. Ее основу составляют растительные масла, животные или минеральные жиры и воски. Основа мази может быть гидрофильной (то есть хорошо смывается водой) и гидрофобной. Мазь на ощупь более вязкая и жирная, чем крем. Она долго и, как правило, не полностью впитывается в кожу, действует медленнее, чем крем, зато дает более длительный эффект, так как воздействует дольше и проникает глубже.
Чаще всего в этой форме выпускают лекарственные или защитные средства, но иногда ее используют и в косметологии. Например, в виде мази выпускают средства для смягчения огрубевшей кожи ступней, локтей, коленей. Такие препараты часто оказывают более действенный эффект, чем кремообразные структуры. Главный недостаток мази заключается в том, что она плохо впитывается, оставляет следы на одежде, вызывает неприятное ощущение жирной маски.
Крем
Крем — одна из самых распространенных форм производства как косметических, так и лекарственных препаратов. В его основе — эмульсия, сочетающая в себе масла (жиры) и воду. В зависимости от процентного соотношения этих компонентов крем может быть более густым, плотным, жирным или, наоборот, легким, водянистым. Обычно крем быстро и легко впитывается в кожу, правильно подобранное средство не оставляет маслянистого блеска и ощущения пленки на лице или теле.
Действующие вещества крема менее глубоко проникают в кожу и держатся на ее поверхности меньше времени, чем после нанесения мази, зато он удобнее в применении. В качестве жидкого подвида крема можно выделить эмульсию. В ее основе тоже сочетание масел и воды, но в эмульсии меньше жирных и активных действующих компонентов. Как правило, основная задача препаратов в этой форме выпуска — увлажнить и успокоить кожу.
Гель
В основе геля нет жиров, он изготавливается на основе воды и гелеобразователей — поливинилового спирта, цинкового мыла, диоксида кремния. Он легко наносится на кожу, очень быстро впитывается и мгновенно высыхает, не оставляя следов, его можно наносить на поврежденную кожу, в том числе на мокнущие ранки. Часто гели обладают охлаждающим эффектом. Они содержат сравнительно небольшое количество действующих компонентов, зато благодаря своей основе быстрее доставляют их в кожу.
Неслучайно многие наружные обезболивающие средства выпускаются именно в форме геля: это позволяет обеспечить быстрый эффект. В косметологии гели ценят за их легкую структуру, их часто применяют летом, когда крем на коже лица и тела ощущается слишком плотным и жирным. Хорошо подходит такая текстура для молодой кожи. Но минус гелей в том, что эффект содержащихся в них действующих средств длится недолго, а срок годности у них чаще всего истекает быстрее, чем у кремов и мазей.
Лосьон
Лосьон — жидкая форма лекарственных или косметических средств. Их основа содержит спирты и воду. В аптеках часто можно встретить лечебные лосьоны для волосистой кожи головы. В отличие от кремов, гелей и других структур, лосьоны не оставляют жирных следов, не склеивают волосы, но помогают нанести активные компоненты на кожу. В косметологии лосьоны чаще всего используют как дополнительный продукт для очищения кожи, его применяют самостоятельно или после использования средств для умывания.
В зависимости от активных компонентов лосьон может увлажнять, отбеливать, отшелушивать ороговевшие клетки кожи. С лосьоном часто путают тоник — тоже жидкое косметическое средство, в основе которого лежит вода или ее комбинация со спиртами или глицерином. Он служит для подготовки кожи к нанесению крема или геля. Жидкие косметические и лекарственные средства могут быть в виде спрея — в специальном флаконе с распылителем. В такой форме часто продают средства для волос, освежающие тоники для лица, антисептики.
Это — правильный выбор
Выбирая косметические препараты для ежедневного использования, человек чаще всего ориентируется на собственные ощущения: кому-то приятнее наносить на кожу лица гель, кому-то лучше помогает крем. Если эффект устраивает, все в порядке. Но при применении лекарственных наружных препаратов необходимо выбирать именно ту консистенцию, которую рекомендовал врач.
В некоторых случаях нужна именно мазь, которая длительно воздействует не только на пораженный участок, но и на прилегающую к нему кожу. А иногда важно очень аккуратное точечное нанесение и быстрое действие, тогда рекомендуют гель.
«Жидкие косметические средства наносят так, как назначил врач (если речь идет о лечебных препаратах) или производитель косметики, косметолог. Например, лосьоны наносят на ватный диск и протирают им лицо или волосистую часть головы, а некоторые тоники можно наносить на лицо или тело сразу, распределяя по поверхности кожи пальцами», — отмечает врач.
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