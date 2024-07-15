Это надо знать: что лучше для кожи — крем, гель или мазь

Десятки баночек на прилавках косметических магазинов и аптек могут поставить в тупик. Разный состав, назначение и консистенция превращают выбор в длительные мучения. Что лучше выбрать — крем или мазь? Зачем нужен лосьон?Косметику и лекарственные средства для наружного применения выпускают в разных формах. Они могут быть мягкими (кремы, гели, мази) и жидкими (лосьоны, тоники). И даже если они содержат одни и те же действующие вещества, их воздействие на кожу может различаться в зависимости от основы, в которую их добавили.Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-дерматолог Александра Филёва рассказала, чем различаются разные формы выпуска косметики и лекарственных препаратов, какую из них лучше выбрать в том или ином случае.МазьСреди мягких форм косметических и лекарственных средств мазь — самая жирная и плотная субстанция. Ее основу составляют растительные масла, животные или минеральные жиры и воски. Основа мази может быть гидрофильной (то есть хорошо смывается водой) и гидрофобной. Мазь на ощупь более вязкая и жирная, чем крем. Она долго и, как правило, не полностью впитывается в кожу, действует медленнее, чем крем, зато дает более длительный эффект, так как воздействует дольше и проникает глубже.Чаще всего в этой форме выпускают лекарственные или защитные средства, но иногда ее используют и в косметологии. Например, в виде мази выпускают средства для смягчения огрубевшей кожи ступней, локтей, коленей. Такие препараты часто оказывают более действенный эффект, чем кремообразные структуры. Главный недостаток мази заключается в том, что она плохо впитывается, оставляет следы на одежде, вызывает неприятное ощущение жирной маски.КремКрем — одна из самых распространенных форм производства как косметических, так и лекарственных препаратов. В его основе — эмульсия, сочетающая в себе масла (жиры) и воду. В зависимости от процентного соотношения этих компонентов крем может быть более густым, плотным, жирным или, наоборот, легким, водянистым. Обычно крем быстро и легко впитывается в кожу, правильно подобранное средство не оставляет маслянистого блеска и ощущения пленки на лице или теле.Действующие вещества крема менее глубоко проникают в кожу и держатся на ее поверхности меньше времени, чем после нанесения мази, зато он удобнее в применении. В качестве жидкого подвида крема можно выделить эмульсию. В ее основе тоже сочетание масел и воды, но в эмульсии меньше жирных и активных действующих компонентов. Как правило, основная задача препаратов в этой форме выпуска — увлажнить и успокоить кожу.ГельВ основе геля нет жиров, он изготавливается на основе воды и гелеобразователей — поливинилового спирта, цинкового мыла, диоксида кремния. Он легко наносится на кожу, очень быстро впитывается и мгновенно высыхает, не оставляя следов, его можно наносить на поврежденную кожу, в том числе на мокнущие ранки. Часто гели обладают охлаждающим эффектом. Они содержат сравнительно небольшое количество действующих компонентов, зато благодаря своей основе быстрее доставляют их в кожу.Неслучайно многие наружные обезболивающие средства выпускаются именно в форме геля: это позволяет обеспечить быстрый эффект. В косметологии гели ценят за их легкую структуру, их часто применяют летом, когда крем на коже лица и тела ощущается слишком плотным и жирным. Хорошо подходит такая текстура для молодой кожи. Но минус гелей в том, что эффект содержащихся в них действующих средств длится недолго, а срок годности у них чаще всего истекает быстрее, чем у кремов и мазей.ЛосьонЛосьон — жидкая форма лекарственных или косметических средств. Их основа содержит спирты и воду. В аптеках часто можно встретить лечебные лосьоны для волосистой кожи головы. В отличие от кремов, гелей и других структур, лосьоны не оставляют жирных следов, не склеивают волосы, но помогают нанести активные компоненты на кожу. В косметологии лосьоны чаще всего используют как дополнительный продукт для очищения кожи, его применяют самостоятельно или после использования средств для умывания.В зависимости от активных компонентов лосьон может увлажнять, отбеливать, отшелушивать ороговевшие клетки кожи. С лосьоном часто путают тоник — тоже жидкое косметическое средство, в основе которого лежит вода или ее комбинация со спиртами или глицерином. Он служит для подготовки кожи к нанесению крема или геля. Жидкие косметические и лекарственные средства могут быть в виде спрея — в специальном флаконе с распылителем. В такой форме часто продают средства для волос, освежающие тоники для лица, антисептики.Это — правильный выборВыбирая косметические препараты для ежедневного использования, человек чаще всего ориентируется на собственные ощущения: кому-то приятнее наносить на кожу лица гель, кому-то лучше помогает крем. Если эффект устраивает, все в порядке. Но при применении лекарственных наружных препаратов необходимо выбирать именно ту консистенцию, которую рекомендовал врач.В некоторых случаях нужна именно мазь, которая длительно воздействует не только на пораженный участок, но и на прилегающую к нему кожу. А иногда важно очень аккуратное точечное нанесение и быстрое действие, тогда рекомендуют гель.«Жидкие косметические средства наносят так, как назначил врач (если речь идет о лечебных препаратах) или производитель косметики, косметолог. Например, лосьоны наносят на ватный диск и протирают им лицо или волосистую часть головы, а некоторые тоники можно наносить на лицо или тело сразу, распределяя по поверхности кожи пальцами», — отмечает врач.

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