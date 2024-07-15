Врач Терушкин рассказал, когда употребление кофе может вести к инсулинорезистентности

Врач-эндокринолог Роман Терушкин предупредил об опасности избыточного потребления кофе, особенно некачественного.Врач Терушкин посоветовал россиянам не злоупотреблять кофе. По словам специалиста, данный напиток, несмотря на свой существенный потенциал пользы для человеческого организма, может провоцировать нежелательные изменения в его работе и нарушения. Медик обратил внимание на то, что при частом употреблении кофе формируется привыкание, но отсутствие реакций на кофеин может быть тревожным сигналом о возникшей патологии.«Чувствительность к кофеину у нас разная: у кого-то после выпитой чашечки артериальное давление поднимается, а у кого-то, наоборот, снижается. Но если человек вообще не реагирует на кофе (он его не бодрит), это может говорить об истощении надпочечников», - предупредил Терушкин в комментарии aif.ru.Специалист также пояснил, что кофе, в который добавляются сахар и молоко, следует считать полноценным приемом пищи, а не напитком. Кофе, включающий эти ингредиенты, содержит немало углеводы и калорий – их употребление обычно вызывает подъемы уровня инсулина. Врач Терушкин рассказал, часто употребление такого кофе может вести к инсулинорезистентности, с которой тесно связано развитие ожирения и сахарного диабета.«Латте, капучино, в которые входят сахар и молоко (даже безлактозное и растительное), это уже не просто напитки, а полноценные приемы пищи… если человек пьет такой кофе постоянно — инсулин в крови у него скачет постоянно, что может сформировать инсулинорезистентность», - сказал специалист.

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