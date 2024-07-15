Кардиолог Ашихмин: при гипертонии важно есть правильные хлеб и макароны

Кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин: для людей с гипертонией цельнозерновые хлеб и макароны входят в число наиболее предпочтительных продуктов.Кардиолог Ашимхин рассказал, какие продукты питания должны присутствовать в рационе людей с гипертонией, то есть хронически высоким артериальным давлением. Медик заявил, что отдельной группой продуктов, которые важно употреблять гипертоникам для улучшения показателей давления, являются источники антиоксидантов – в первую очередь, разнообразные ягоды.«150-200 граммов ягод в неделю закрывают потребность в антиоксидантах», - поделился медик .Также, добавил кардиолог, при гипертонии важно есть правильные хлеб и макароны – речь идет о цельнозерновых продуктах, которые обеспечивают организм клетчаткой. Благодаря употреблению клетчатки замедляется всасывание жира, и кровеносные сосуды становятся лучше защищены от образования бляшек, ухудшающих проводимость крови способствующих росту её давления на сосудистые стенки.«Важно есть цельнозерновые продукты, то есть гречку нешлифованную, бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки», - перечислил Ярослав Ашихмин.Также врач обратил внимание на то, что нормализации кровяного давления в артериях и сосудах содействует употребление зелени – в этом продукте клетчатка сочетается с богатым набором микроэлементов, благотворно влияющих на сосудистую ткань.«Сыр, молочные продукты и белое мясо не вредят гипертоникам», - дополнил кардиолог.Лучшим форматом питания при имеющейся гипертонии врач считает средиземноморскую диету и её разновидность – диету DASH.

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