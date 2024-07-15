Россиянам рассказали, как правильно принимать холодный душ в жару
"Да, на небольшой промежуток времени ты охладишься, оживешь и ощутишь прилив сил и удовольствие. Но при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма", — отметил Умнов.
По словам эксперта, в холодной воде человек остывает, потоотделение замедляется и существует опасность перегрева.
"Кратковременно и нечасто — можно максимум на 30–40 секунд! После выхода из душа почувствуете прохладу", — сказал врач.
Ранее врач-эндокринолог и нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что во время жары организм испытывает большую нагрузку, из-за чего его клонит в сон. По ее словам, такая проблема может возникать из-за дефицита энергии.
До этого кардиолог Михаил Изотов призвал пить сок петрушки или эстрагона в жару. Это не только поможет в поддержании водного баланса, но и дополнительно обеспечит защиту сосудов. Также хорошим выбором станут кисловатые морсы и смузи из смородины, ирги и рябины.
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