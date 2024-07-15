Нарколог Холдин: самая опасная стадия отравления алкоголем грозит отеком мозга

Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, что происходит с человеком на разных стадиях отравления алкоголем.Нарколог Холдин предупредил, что летом в жаркую погоду резко возрастает риск отравления алкоголем. Это происходит в том числе из-за влияния тепла на человеческий организм. Выпитое спиртное может неожиданным образом оказать более значительное токсическое воздействие и спровоцировать опасные нарушения. Человек, употребляющий алкоголь, может незаметно для себя пропустить начальные стадии опьянения и достичь того порога, когда отравление алкоголем оказывается уже тяжелым.Виталий Холдин назвал три стадии алкогольной интоксикации:На первой возникают возбуждение, повышенная разговорчивость и чрезмерная жестикуляция;На второй – сонливость и заторможенность, либо, наоборот, агрессия;На третьей – проблемы с речью и сознанием.Нарколог Холдин предупредил: самая опасная стадия отравления алкоголем грозит отеком мозга.«При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители. В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», - заявил нарколог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки