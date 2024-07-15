Россиянам рассказали, что такое диета капибар и можно ли на ней похудеть
Польза диеты капибар
По словам диетолога Марият Мухиной, диета капибар будет полезна, если сидеть на ней два дня в неделю. Также она подойдёт на время поста — не более 40–50 дней, сказала специалист.
Вот чем ещё может быть полезна диета:
Уменьшается объём мочевой кислоты в крови (профилактика подагры);
Снижается нагрузка на почки и печень;
Происходит детоксикация (очищение) организма;
Можно похудеть на 5–8 кг за месяц.
Минусы диеты
Главный недостаток такой диеты — отсутствие животного белка, что может привести к разным проблемам:
Ослаблению мышц и снижению мышечной массы;
Общей слабости и ухудшению выносливости;
Нарушению обмена веществ и проблемам с пищеварением;
Снижению иммунитета и замедлению заживления тканей.
Диетолог напомнила, что взрослому человеку необходимо около 1 г белка на 1 кг веса тела, но не более 60 г чистого белка в день. Это эквивалентно примерно 300 г белкового продукта (мясо, рыба, птица, морепродукты, творог).
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