Россиянам рассказали, что такое диета капибар и можно ли на ней похудеть

Диетолог Мухина: диета капибар может помочь похудеть за месяц на 5–8 кг . Такая диета предполагает, что человек питается в основном тыквой, яблоками, огурцами, зеленью и овсяными хлопьями. Так как всё это едят крупнейшие в мире грызуны — капибары, — диету стали называть диетой капибар. Она полезна для кратковременного очищения организма или во время религиозных постов.Польза диеты капибарПо словам диетолога Марият Мухиной, диета капибар будет полезна, если сидеть на ней два дня в неделю. Также она подойдёт на время поста — не более 40–50 дней, сказала специалист.Вот чем ещё может быть полезна диета:Уменьшается объём мочевой кислоты в крови (профилактика подагры);Снижается нагрузка на почки и печень;Происходит детоксикация (очищение) организма;Можно похудеть на 5–8 кг за месяц.Минусы диетыГлавный недостаток такой диеты — отсутствие животного белка, что может привести к разным проблемам:Ослаблению мышц и снижению мышечной массы;Общей слабости и ухудшению выносливости;Нарушению обмена веществ и проблемам с пищеварением;Снижению иммунитета и замедлению заживления тканей.Диетолог напомнила, что взрослому человеку необходимо около 1 г белка на 1 кг веса тела, но не более 60 г чистого белка в день. Это эквивалентно примерно 300 г белкового продукта (мясо, рыба, птица, морепродукты, творог).

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