Уролог Лисикян: жаркая погода влияет на появление камней в почках

Врач-уролог Артем Лисикян: в сильную жару значительно возрастает риск пострадать из-за мочекаменной болезни, её первичного проявления или обострения.Уролог Лисикян проинформировал, что жаркая погода влияет на появление камней в почках. Специалист отметил, что в жару, особенно сильную, моча человека становится более концентрированной, поскольку вода в большом количестве покидает организм при потоотделении. В результате органы, участвующие в мочевыведении (почки и мочевой пузырь) могут оказаться очагом образования камней.«Во время экстремальной жары наш организм сильно обезвоживается. Но жидкость выводится не с мочой, а с потом, из-за чего моча становится более концентрированной, возникают центры кристаллизации солей, и в течение буквально двух месяцев могут появиться камни в почках и мочевом пузыре», - предупредил уролог Лисикян.Специалист добавил, что еще одна опасность жаркой погоды заключается в её влиянии на кровоснабжение организма. С одной стороны жара расширяет сосуды, с другой – выпаривает из тела жидкость. Все это ухудшает процессы нормального кровоснабжения органов, включая почки.Врач-уролог подчеркнул: в жару крайне важно пить достаточно много жидкости – прежде всего, чистой воды. Лисикян напомнил, что человек может не знать о появлении камней в почках, пока не начнется почечная колика. В этом состоянии могут возникать невероятно сильные боли, к пострадавшему необходимо вызывать скорую помощь.

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