Кошмары в среднем возрасте могут указывать на будущую деменцию

По данным исследования, представленного на EAN 2024, 10-м конгрессе Европейской академии неврологии, который проходил с 29 июня по 2 июля в Хельсинки, неприятные сны у людей среднего и пожилого возраста могут указывать на более высокий риск будущего снижения когнитивных функций и деменции любой причины.Доктор Абидеми Отаику из Имперского колледжа Лондона и его коллеги исследовали, связаны ли тревожные сны с когнитивным снижением и деменцией у людей без болезни Паркинсона. Анализ включал 605 взрослых среднего возраста из исследования Midlife in the United States, за которыми наблюдали более 13 лет, а также 2600 пожилых людей из исследования Osteoporotic Fractures in Men и исследования Osteoporotic Fractures, за которыми наблюдали более семи лет.Исследователи обнаружили, что по сравнению со взрослыми среднего возраста, которые сообщили об отсутствии тревожных снов в исходном состоянии, те, кто сообщил о еженедельных тревожных снах, имели в четыре раза более высокий риск возникновения когнитивного снижения (скорректированное отношение шансов 3,99). Риск деменции более чем удвоился у пожилых людей (скорректированное отношение шансов 2,21).«Ночные кошмары тесно связаны со многими заболеваниями мозга и другими проблемами, и я твердо убежден, что врачам следует чаще спрашивать о ночных кошмарах», — говорится в заявлении Отаику.

