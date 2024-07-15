Эксперты рассказали, как получить от свеклы максимум пользы для здоровья

Свекла хорошо известна как источник множества полезных веществ. Это клетчатка, витамины, микроэлементы. Но надо знать, как грамотно ее готовить, чтобы все эти нутриенты лучше усвоились и действовали как можно более плодотворно.Как сообщает издание Integris Health, максимальную пользу этот корнеплод приносит, когда из него делают сок. Он улучшает выносливость, повышает работоспособность и делает человека энергичнее. Эффективно защищает от анемии за счет высокого содержания железа, которое необходимо для продуцирования эритроцитов. Также это оптимальный источник калия, магния, марганца и других полезных минералов.Другим полезным свойством свекольного сока является его способность поддерживать когнитивное здоровье благодаря улучшению кровоснабжения мозга. Также он помогает укреплять иммунитет, здесь важную роль играет высокая концентрация витамина С,Желудочно-кишечный тракт получает поддержку по максимуму, если сок приготовлен с мякотью, но и обычный сок ему тоже полезен. А еще этот простой и доступный продукт укрепляет сердечно-сосудистую систему, рабочим веществом в этой сфере являются антиоксидант бетаин, калий и диетические нитраты, способные расширять сосуды и снижать кровяное давление.Добавим: мы недавно рассказали, что исследователи и практикующие врачи называют ряд продуктов, потребление которых значительно снижает риски болезни Альцгеймера и помогает справляться со стрессами и депрессией.

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