За интеллект будущего ребёнка отвечают женщины

За интеллект будущего ребёнка отвечают женщины.

По словам учёных, информация об умственных способностях человека закодирована в Х-хромосоме, а при рождении мама передает малышу две подобных хромосомы, в то время как мужчина — только одну.

Таким образом, шанс заполучить в наследство именно материнский ум у ребёнка вдвое выше.

Кроме того, именно мать передает своим детям способность к изучению языков, особенности памяти и мышления, а вот папы, несут ответственность за эмоциональность своих чад.

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