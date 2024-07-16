За интеллект будущего ребёнка отвечают женщины
По словам учёных, информация об умственных способностях человека закодирована в Х-хромосоме, а при рождении мама передает малышу две подобных хромосомы, в то время как мужчина — только одну.
Таким образом, шанс заполучить в наследство именно материнский ум у ребёнка вдвое выше.
Кроме того, именно мать передает своим детям способность к изучению языков, особенности памяти и мышления, а вот папы, несут ответственность за эмоциональность своих чад.
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