Врач Исанбаев назвал зеленые бананы идеальным продуктом для диабетиков

Врач Павел Исанбаев: недоспелые зеленые бананы улучшают чувствительность клеток к инсулину.Бананы можно есть как не созревшими окончательно, так и переспелыми. Но если имеются проблемы с высоким уровнем сахара крови или наличествует диабет, – предпочтение следует отдать зеленым плодам. Такие бананы отличаются более плотной кожурой и мякотью, а также менее сладким вкусом. По словам врача Павла Исинбаева, подобные зеленые бананы являются идеальным продуктом для диабетиков.«Недоспелые бананы содержат много резистентного крахмала. Больше такого крахмала означает меньше сахара. Зеленые бананы идеальны для людей с высоким уровнем глюкозы крови и диабетом», - заявил специалистВрач Исинбаев пояснил, что резистентный (не перевариваемый окончательно) крахмал, улучшает чувствительность к инсулину, в результате чего организм эффективнее справляется с увеличением глюкозы в крови после еды. Вдобавок данный тип крахмала благотворно влияет на кишечник, действуя как пребиотик, служащий пищей для хороших бактерий, населяющих кишечную флору. С его употреблением ассоциируется снижение риска рака кишечника, подчеркнул эксперт.Людям, у которых нет диабета, можно чередовать употребление зеленых и спелых бананов, которые также обладают полезными свойствами. Для организма могут быть полезны даже переспелые бананы, которые в таком виде превращаются в богатый источник антиоксидантов. Но не стоит забывать: перезревшие плоды насыщены сахаром, есть их нужно правильно – умеренно и не натощак.

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