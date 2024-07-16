Боль в животе нельзя терпеть, особенно если она острая или схваткообразная. В таких случаях важно как можно скорее обратиться к врачу, иначе вы рискуете дождаться серьезных осложнений.Если вы накануне переели жирной пищи, то высока вероятность, что в животе будут тяжесть и неприятные ощущения. Скопление газа в кишечнике может спровоцировать вздутие. Это всегда неприятно и сильно отвлекает от повседневных дел, однако не требует срочной медицинской помощи.В случае когда боль в животе беспокоит уже несколько дней, совсем не проходит и даже усиливается, то здесь без консультации специалиста не обойтись. Причем в некоторых случаях надо как можно скорее вызывать скорую.«Боль в животе — самый распространенный симптом, с которым приходят к гинекологу. Она может говорить как о приближающейся овуляции, воспалительных процессах органов малого таза, так и о наличии элементарного гастрита, колита и других патологий», — объясняет врач.С какой болью в животе надо идти к гинекологуУ вас тянущая боль внизу живота.Боль внизу живота острая, носит схваткообразный характер.Боль отдает в поясницу, паховую область.Неприятные ощущения усиливаются во время полового акта.К боли в животе также могут добавиться и другие симптомы, по которым легко распознать гинекологическую проблему:выделения стали интенсивнее, изменился их запах или цвет;через некоторое время добавились симптомы со стороны ЖКТ — тошнота или рвота;участилось мочеиспускание или стало болезненным.Все это может указывать на самые разные проблемы. Так, например, у женщины может быть овуляторный синдром, который появляется примерно за 10 дней до менструации.«Или же врач может диагностировать разрыв кисты яичника. В этом случае боль мгновенная, резкая, пронзающая. После острого периода наблюдается ощущение инородного тела внизу живота сбоку или справа, словно внутри вбили кол», — говорит гинеколог.Специфическая боль в животе может указывать и на внематочную беременность. В таком случае она будет отдавать в поясницу и нижнюю часть живота, также у женщин часто бывает задержка менструации. Вариантов возможных диагнозов много, правильно установить причину боли сможет только врач.С какой болью в животе надо идти к гастроэнтерологу или терапевтуКак правило, при гастроэнтерологических заболеваниях очаги концентрируются в верхних отделах живота или посередине.У вас болит подреберье (правый бок выше пупка). Это может говорить о возможных заболеваниях почек и желчного пузыря.Неприятные ощущения есть в левом подреберье. Возможно, о себе дает знать гастрит, язва желудка, панкреатит.Болит область рядом с пупком. Возможен панкреатит, кишечные инфекции, воспалительные заболевания.Болит левый и правый бок. Такой симптом характерен для метеоризма, мочекаменной болезни или для воспаления мочевыводящих путей.Боль внизу пупка справа. В этом случае нужно исключить аппендицит, особенно если боль усиливается при ходьбе, присоединились тошнота и рвота.Не откладывайте поход к врачу, даже если симптомы появляются и исчезают или не мешают заниматься повседневными делами. Специалист соберет анамнез, направит на УЗИ органов малого таза и брюшной полости. После этого станет понятно, какая именно у вас проблема и что с ней делать дальше, заключила врач.

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