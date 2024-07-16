Врач Кутушов назвал очень полезную ягоду для женского здоровья

Летом надо как можно чаще есть свежие овощи, фрукты и ягоды, ведь в них содержатся необходимые витамины и минералы. На некоторые из них врачи советуют обратить особое внимание.Красная и черная смородина, малина, вишня, крыжовник — все эти ягоды растут на даче или продаются на рынках. Они вкусные, полезные, их можно добавлять в выпечку, йогурты, творог или же просто есть вместо сладкого на десерт.Врач Михаил Кутушов настоятельно рекомендует обратить внимание на клюкву. Эта ягода не так популярна, как клубника или черешня, однако ее можно назвать самой полезной для женского здоровья.«Клюква — натуральное средство от цистита. Ягода очень эффективна против инфекций мочевыводящих путей. В составе клюквы имеется ряд веществ, в частности проантоцианы А-типа, которые подавляют и блокируют размножение бактерий на слизистых мочевыделительного тракта», — говорит токсиколог.Чем еще полезна клюкваЯгода богата витамином С, который поддерживает иммунную систему и улучшает состояние кожи, делая ее упругой и сияющей.В клюкве также много витамина Е — природного антиоксиданта для молодости и красоты. Он также благоприятно влияет на репродуктивную систему.Еще один полезный элемент — марганец, который необходим для правильного обмена веществ, роста и развития всех тканей в организме.Ягода содержит медь — крайне ценный элемент для работы сердечной мышцы.В клюкве много антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований. Так, например, в ягоде есть кверцетин, он помогает защитить организм от образования опухолей.Еще один ценный антиоксидант — мирицетин, он снижает вероятность раннего развития сахарного диабета второго типа и ишемической болезни сердца. В клюкве содержится и пеонидин, который защищает от рака толстой кишки. Также есть проантоцианы, вызывающие гибель вредоносных микроорганизмов, и урсоловая кислота, которая обладает выраженным противовоспалительным действием.«Если вы включите клюкву в свой рацион, то также защитите ЖКТ от бактерии хеликобактер пилори, которая провоцирует гастрит и язву», — говорит Михаил Кутушов.Лучше всего делать клюквенный сок или воду. Для этого нужно перебить замороженную или свежую ягоду с водой в блендере. Можно есть клюкву просто так, главное — не подвергать ее термообработке.Кому нельзя есть клюквуОт ягоды стоит отказаться людям, у которых диагностирована мочекаменная болезнь. Дело в том, что соли щавелевой кислоты в составе продукта повышают риск образования камней.Если имеются воспалительные процессы в печени и желчном пузыре, клюкву тоже есть нельзя.Также от ягоды лучше воздержаться тем, у кого есть язва желудка или повышена кислотность органа.

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