Врач Камышникова: в жару происходит как повышение давления, так и его опасное снижение

Врач-терапевт Светлана Камышникова предупредила о возможных скачках артериального давления в жаркую погоду.Врач Камышникова сообщила: в жару происходит как повышение давления, так и его опасное снижение.«Перегрев и обезвоживание могут повышать давление. Однако иногда, например, у пожилых людей, жара может привести к падению систолического давления (верхнего) ниже 100 мм рт. ст., что также требует внимания», - поделилась медикКамышникова добавила, что колебания артериального давления могут возникать в связи с приемом лекарств. Людям, которым нужно принимать медицинские препараты летом, следует обсуждать с врачом то, как они могут воздействовать на давление.Кроме того, нестабильное давление может быть следствием определенного стиля питания, злоупотребления соленой или жирной пищей. Пристрастие к продуктам, богатым калием (бананы, апельсины, сухофрукты) может вести к снижению давления. Частое употребление кофеина – к его повышению.«Для поддержания стабильного давления нужно избегать соленой или жирной пищи. Нужно есть фрукты и овощи, нежирное мясо, цельнозерновые продукты, рыбу, орехи и семена», - подсказала медик.Врач отметила, что колебания давления могут происходить под влиянием стресса и недосыпа, которые провоцируют более интенсивную выработку повышающих давление гормонов. В связи с этим рекомендуется повышать стрессоустойчивость, не допускать тревоги – например, с помощью дыхательных техник и регулярной физической активности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки