Холестаз или билиарная недостаточность представляют собой состояние, при котором происходит снижение выработки или нарушение поступления желчи в двенадцатиперстную кишку. Признаки этого состояния включают боль в правом подреберье, горечь во рту, тошноту, рвоту, запоры, иногда сменяющиеся жидким желтым стулом, зуд кожи и желтушность склер (белка глаз).Эти симптомы были описаны гастроэнтерологом Софией Кардашовой из Центра молекулярной диагностики CMD на Улице Скобелевская при Роспотребнадзоре. Она также отметила, что холестаз может проявляться дискомфортом или болевыми ощущениями в правом подреберье, чувством распирания и жжением. Боль иногда распространяется на правую лопатку и спину, а привкус горечи во рту связан с рециркуляцией содержимого кишки в двенадцатиперстную кишку и далее в пищевод.Холестаз может сопровождаться также тошнотой, рвотой, запорами, жидким желтым стулом, зудом кожи и желтушностью склер. По мнению специалиста, это состояние может быть вызвано различными патологиями желчного пузыря, такими как желчекаменная болезнь, опухоли или структурные нарушения. Возможным источником является также функциональное нарушение пузыря, вызванное различными факторами, включая неправильное питание и другие заболевания ЖКТ.Болезни печени, включая алкогольные и вирусные гепатиты, жировой гепатоз и воспалительные процессы, также могут существенно повлиять на производство желчи, поскольку именно в печени происходит ее синтез. Также паразиты, такие как лямблии, могут обитать в желчном пузыре и желчевыводящих протоках, что приводит к нарушению оттока желчи."Холестаз может быть вызван различными патологиями и состояниями, которые приводят к нарушению выработки, транспорта или оттока желчи", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.Желчекаменная болезнь"Образование камней в желчном пузыре или желчных протоках может привести к блокировке потока желчи".ОпухолиРак желчного пузыря, желчевыводящих путей или печени может механически блокировать отток желчи.Структурные нарушения"Врожденные или приобретенные аномалии желчевыводящих путей, такие как стриктуры (сужения) или атрезии (закупорка), могут препятствовать свободному оттоку желчи".Функциональные нарушенияНарушения моторики желчного пузыря, которые могут быть вызваны неправильным питанием, стрессом или другими факторами, иногда могут приводить к холестазу.Болезни печениРазличные заболевания печени, такие как алкогольные и вирусные гепатиты, цирроз печени, жировая дистрофия печени, воспалительные процессы и другие патологии, могут вызывать холестаз из-за повреждения печеночных клеток, что снижает способность печени вырабатывать и выделять желчь.Инфекции и паразиты"Некоторые инфекции, такие как малярия или паразиты, например, лямблии, могут населять желчный пузырь и желчевыводящие пути, что может привести к воспалению и холестазу", - отмечает Южнова.Лекарственные препаратыНекоторые лекарства, особенно те, которые метаболизируются в печени или могут непосредственно влиять на выделение желчи, могут вызывать временный или длительный холестаз.Системные заболеванияРедкие системные заболевания, такие как саркоидоз или болезнь Крона, могут также вызывать холестаз как часть своего клинического проявления."Понимание основных причин холестаза помогает врачам правильно диагностировать и лечить это состояние, устраняя его основные источники и минимизируя возможные осложнения", - подчеркивает Южнова.

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