Крошечные закупорки в мозговой системе могут вызывать мигрень

Никто на самом деле не знает причину мигрени, но ряд исследований начали собирать воедино механизмы, лежащие в основе этих адских головных болей.Есть доказательства того, что короткие цепочки аминокислот, называемые пептидами, связанными с геном кальцитонина ( CGRP ), могут быть злыми кукловодами, стоящими за болезненными приступами мигрени, и на рынке уже есть методы лечения, нацеленные на CGRP. Также есть признаки того, что иногда могут быть задействованы неисправные системы дренажа жидкости в мозге.Теперь исследовательская группа из Медицинской школы Университета Северной Каролины обнаружила доказательства того, что CGRP может быть напрямую вовлечен в блокирование оттока спинномозговой жидкости из мозга, создавая давление и боль, испытываемые во время мигрени.«Наше исследование выявило важность лимфатической системы мозга в патофизиологии мигренозной боли», — говорит физиолог Кэтлин Карон. «Мы обнаружили, что на мигрень влияют измененные взаимодействия с иммунными клетками и CGRP, препятствующие оттоку спинномозговой жидкости из менингеальных лимфатических сосудов».Этот обычно удобный нейропептид в изобилии присутствует в слоях мозговой ткани, называемых мозговыми оболочками, во время приступов мигрени. Благодаря серии тестов на мышах и их культивируемых клетках, исследователи обнаружили, что CGRP не только передает боль между нейронами, но и блокирует поток жидкости из лимфатической системы мозга, что может объяснять чувство давления, связанное с мигренью.В мышиной модели мигрени, вызванной нитроглицерином, мыши, генетически модифицированные таким образом, что у них не было лимфатических рецепторов CGRP, что по сути сделало их «иммунными» к нейропептиду, продемонстрировали значительное снижение хронической мигренозной боли на основе измерений с использованием шкалы гримасы .Спинномозговая жидкость (СМЖ) хранится в нервной системе в нескольких камерах, которые соединены сложной водопроводной сетью менингеальных лимфатических сосудов. Эти сосуды обеспечивают приток жидкостей к мозговым тканям таким же образом, как шланг для замачивания подает струйку воды к каждому растению в ряду сада. Более того, эти лимфатические «замачиватели» также доставляют иммунные клетки к защитному покрытию мозга, где они могут патрулировать на предмет вредителей и болезней, как маленькие садовники.Когда исследователи вводили CGRP непосредственно в важный резервуар спинномозговой жидкости в мозге мышей с моделью мигрени, поры вдоль MLV закрывались, что приводило к нарушению мозгового кровообращения и значительному уменьшению количества спинномозговой жидкости, вытекающей из черепа.Хотя это новое исследование добавляется к растущему массиву доказательств, обвиняющих CGRP в мигрени и особенно мигренозной боли, все еще неясно, что именно запускает этот системный сбой. Однако оно помогает лучше понять, почему эффективны методы лечения мигрени, нацеленные на CGRP, и где в организме они оказывают это влияние.Следующим шагом на повестке дня станет выяснение того, могут ли проблемы с лимфатической системой помочь объяснить, почему женщины страдают мигренью в три раза чаще, чем мужчины.«Поскольку лимфатическая дисфункция также широко распространена среди женщин, возникает соблазн предположить, что неврологические расстройства, такие как мигрень, могут быть обусловлены половыми различиями в менингеальных лимфатических сосудах», — говорит Карон. «Если бы это было правдой, то были бы желательны новые терапевтические стратегии или лекарственные мишени, которые усиливают менингеальный лимфатический и глимфатический поток у женщин».

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