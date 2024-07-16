Онкологи назвали топ-12 способов снизить вероятность развития рака

Британские онкологи рассказали о ключевых способах профилактики онкологических заболеваний. Они уверены, что, придерживаясь их рекомендаций, можно существенно сократить риски возникновения рака.Важное значение имеет полный отказ от курения, поскольку никотин является провокатором многих видов онкологии и сердечных заболеваний. Поддержание здорового веса также играет большую роль, поскольку избыточная масса тела связана с онкологией поджелудочной железы и других органов.Британские врачи рекомендуют сократить потребление красного и обработанного мяса, а также уменьшить употребление ультраобработанных продуктов, что поможет снизить риск развития желудочно-кишечных заболеваний. Эксперты также включили в список рекомендаций минимизацию потребления алкогольных напитков и регулярное использование солнцезащитного крема.Не менее важную роль играют регулярные визиты к медикам и своевременные обследования, особенно при наличии тревожных симптомов или уплотнений в теле. Занятия физической активностью и управление стрессом тоже существенно улучшают общее состояние организма и помогают укрепить его защитные функции.Врачи посоветовали оценить генетические риски и при необходимости принять меры для их минимизации. Ранняя диагностика и активное вовлечение в процесс выздоровления, согласно заверениям врачей, значительно увеличивают шансы на успешную борьбу с онкологией

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