Ученые выяснили, как ген ожирения влияет на мозг

Ожирение — сложное состояние, вызванное сочетанием генетики, пищевой среды, поведения и других факторов. На протяжении тысячелетий было сложно добыть достаточно еды, чтобы выжить и процветать. Для большинства людей это теперь так же просто, как открыть холодильник.Было показано, что ген SH2B1 играет важную роль в регуляции потребления пищи.Мутации SH2B1 у людей связаны с ожирением, диабетом 2 типа и стеатозом печени, связанным с нарушением обмена веществ, ранее известным как неалкогольная жировая болезнь печени .«Этот ген контролирует питание и расход энергии . Ожирение вызвано двумя противоположными причинами: если вы едите слишком много, вы набираете жир. Если вы тратите слишком мало энергии, жир накапливается», — сказал Лянъюй Руй из Медицинской школе UM.Исследование выявило, где этот ген действует внутри мозга, в области, называемой паравентрикулярным гипоталамусом, или PVH, которая участвует в регуляции кровяного давления и баланса жидкости. Результаты опубликованы в журнале Advanced Science.Кроме того, команда обнаружила, что нейроны, экспрессирующие SH2B1, создают цепь, взаимодействующую с нейронами ниже по течению в области, известной как дорсальное ядро шва, расположенное в стволе мозга.Эта область участвует в энергетическом балансе, поддержании веса тела и поведении, мотивированном эмоциями.Стимуляция этой цепи подавляет аппетит у мышей. Напротив, подавление нейронов, экспрессирующих SH2B1 в PVH, приводит к ожирению.Команда также раскрыла молекулярный механизм , лежащий в основе того, как SH2B1 помогает поддерживать вес, отчасти за счет усиления сигнализации BDNF/TrkB, которая во время развития способствует росту мозга, а в зрелом мозге поддерживает здоровье мозга. Когда эта сигнализация нарушается, развиваются ожирение и метаболические заболевания.Руй отмечает, что одна из теорий заключается в том, что воспаление, связанное с увеличением веса, может косвенно негативно влиять на этот путь, ослабляя сигналы к прекращению приема пищи.«Мы знаем, что действие SH2B1 важно, поскольку оно высококонсервативно у разных видов — от плодовой мушки до человека», — сказал Руй. «Он действует как своего рода универсальная валюта, не только усиливая клеточную сигнализацию, но и гормоны лептин и инсулин, которые помогают регулировать аппетит и обмен веществ».Более того, до сих пор не было выявлено никаких побочных эффектов при повышении уровня белка SH2B, в отличие от популярных в настоящее время препаратов, таких как Оземпик или Монджаро, которые активируют рецепторы ГЛП-1.По словам авторов исследования, «если мы сможем найти способ усилить активность SH2B, это откроет огромные перспективы для лечения ожирения и связанных с ним заболеваний».

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