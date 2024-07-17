Что такое мьюинг? Как правильно делать упражнения для коррекции зубов и овала лица

Английский ортодонт Джон Мью, автор техники мьюинга, уверен, что его метод способен изменить овал лица — сделать его более привлекательным, избавить от второго подбородка и некоторых болезней, а также выровнять зубы. Количество поклонников мьюинга стремительно растет, а в сети можно найти массу роликов на эту тему. Действительно ли этот комплекс упражнений настолько чудодейственен, как выполнять его правильно и о каких противопоказаниях стоит помнитьЧто такое мьюингМьюинг — это комплекс упражнений для структуры лица и челюсти, при которых задействованы лицевые мышцы и язык.«Мьюинг позиционируется как особая техника коррекции формы лица и расположения зубов. Кроме того, считается, что в некоторых случаях она способна излечить от синуситов и апноэ. Придумал мьюинг в 1970-х годах английский стоматолог-ортодонт Джон Мью — от его фамилии и образовано название метода», — рассказывает «Ленте.ру» стоматолог-хирург и ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко. Джон Мью предлагает всем желающим регулярно делать придуманные им несложные упражнения и уверяет, что они способны стать серьезной альтернативой пластическим операциям и системам ортодонтического лечения для корректировки неправильного прикуса зубов, - Вячеслав Минко, стоматолог-хирург и ортопедПо словам эксперта, в основе мьюинга лежит тот факт, что в процессе эволюции челюсть человека стала меньше. Причина тому, как объясняет Джон Мью, в факторах окружающей среды, а также в образе жизни, который явно изменился в ходе развития цивилизации. Так, люди стали больше дышать через рот, а в рационе начала преобладать мягкая пища.«Все это часто приводит к скученности зубов и к снижению тонуса мышц лица. Мью утверждает, что постоянная тренировка мышц лица при правильном (физиологичном) положении языка оказывает укрепляющее действие — настолько, что челюсти расправляются, а зубы выстраиваются в ровные ряды, что в свою очередь влияет и на овал лица», — поясняет Минко.Помимо положения языка, важную роль в технике мьюинга ровной осанкиТакже в некоторых случаях Мью рекомендует использовать специальные приспособления — расширители для неба, которые ускорят результаты (сам стоматолог считал, что далеко не всегда поможет один лишь мьюинг). Весь метод в совокупности доктор назвал ортотропным лечением.Отметим, что в традиционной медицине проблемы с зубами исправляются с помощью ортодонтического лечения (брекеты, элайнеры, пластинки и так далее) или хирургическим способом.Техника выполнения мьюинга«Суть всех упражнений мьюинга заключается в том, что кончик языка упирается в небо и задерживается в этом положении на несколько секунд. На первый взгляд ничего сложного. Но очень важно, чтобы язык не дотрагивался до зубов», — говорит Вячеслав Минко.Чтобы внешний вид лица и зубов изменился заметно, заниматься мьюингом рекомендуется не меньше 36 месяцевЛучше всего делать это не самостоятельно, а под наблюдением специально обученного врача, который будет следить за правильностью исполнения упражнений.Пошаговая инструкция базовой техникиИтак, опишем базовую технику мьюинга более подробно. Именно на ней строятся все другие упражнения.Необходимо зажать губы, не напрягая их и сохраняя нейтральное выражение лица;Расположить передние нижние зубы слегка позади верхних. Главное, чтобы они не прикасались друг к другу;Прижать язык к верхнему небу таким образом, чтобы кончик языка оказался за верхними резцами, но при этом не дотрагивался до них;Несильно надавить языком на небо (со временем давление можно увеличивать);Удерживать такое положение примерно полминуты (затем эту длительность можно также увеличивать). Не забывать дышать через нос, не задерживать дыхание;Расслабить все мышцы и повторить снова.Практиковать мьюинг можно на ежедневной основе. Для удобства и поддержания дисциплины в сети можно найти специальные мобильные приложения, которые напоминают, что пришло время для выполнения упражнений.3 лайфхака для освоения техникиДелая упражнение в первые разы, многие сталкиваются с тем, что держать язык во рту правильно не так-то и просто. Существует несколько лайфхаков, которые помогут быстрее прочувствовать верное расположение языка и облегчат освоение мьюинга:Улыбка. Нужно попробовать улыбнуться максимально широко — во все зубы. Тогда язык естественным образом прижмется к верхнему небу — именно так, как необходимо для мьюинга.«Пение». Можно также произнести слова, в которых есть протяжный звук [н]: например, «ринг» или английское sing (петь). В процессе пропевания слов язык займет нужное положение.Подтягивание подбородка. В данном случае надо прижать голову к шее так, чтобы появился «второй подбородок». В этот момент язык сам прижмется к небу правильным образом.Противопоказания«Крайне важно подчеркнуть, что мьюинг имеет противопоказания, -- предупреждает стоматолог-хирург и ортопед Вячеслав Минко. -- При заболеваниях носоглотки, даже при банальном гайморите, делать упражнения не стоит. Также очень аккуратными нужно быть тем пациентам, у которых были (или есть) проблемы с лицевыми нервами и с координацией движений. В таких случаях мьюинг может вызвать осложнения уже имеющихся заболеваний».Эффективность мьюингаПо словам самого Джона Мью, главное доказательство результативности метода — это его дети. Так, его дочь с детства питалась мягкой пищей и не занималась мьюингом, из-за чего в итоге получила искривление зубов. В свою очередь сын Мью Майк (который, к слову, продолжил деятельность отца, тоже стал стоматологом и теперь продвигает методику мьюинга) осваивал технику папы с самого детства, благодаря чему у него получилось сформировать широкий и ровный подбородок, а его жевательные мышцы стали настолько тренированными, что невооруженным взглядом можно увидеть их работу.Тем не менее никаких достоверных научных доказательств методики мьюинга до сих пор нет. Единственное, что удалось подтвердить исследованиями это:Размер челюстей современных людей действительно стал меньше, чем раньше, и это привело к снижению тонуса лицевых мышц и, соответственно, к некоторым проблемам со здоровьем: искривление зубов, неправильный прикус, апноэ.Все больше людей действительно перестают держать челюсть в физиологически правильном положении, из-за чего начинают дышать через рот.Консистенция пищи имеет реальное воздействие на развитие рото-лицевой области. Рацион, в которых входит более твердые продукты, увеличивает интенсивность роста костей и мышц, что является более физиологичным для человека.Однако то, что теоретическая основа мьюинга научно доказана, еще не означает, что сами подобные упражнения действительно могут заменить традиционное ортопедическое лечение.Критика мьюингаПрофессиональное сообщество с самого начало отнеслось к идеям Джона Мью с недоверием. Его неоднократно обвиняли в дискредитации челюстно-лицевой хирургии и введении пациентов в заблуждение. В итоге в 2017 году генеральный стоматологический совет Великобритании лишил Джона Мью лицензии, после чего тот закончил практическую деятельность.Спору нет, гимнастика для лица способна укрепить мышцы, скорректировать овал и даже предотвратить появление морщин. Но ожидать от нее чудес не стоит. То есть нельзя называть мьюинг альтернативой пластическим операциям и системам для коррекции прикуса, - Вячеслав Минко, стоматолог-хирург и ортопедПо словам эксперта, подобные упражнения делать можно, но не вместо коррекции прикуса традиционными стоматологическими методиками, а как дополнение к ним.«Лечащий стоматолог может порекомендовать оптимальный график для упражнения и оценить то, насколько правильно пациент располагает язык во время гимнастики. Комплексный подход действительно способен улучшить овал лица и исправить прикус верхней и нижней челюсти», — резюмирует врач.

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