Экспресс-тест для оценки состояния щитовидной железы
С помощью специально подобранных вопросов можно ориентировочно, но быстро оценить состояние щитовидной железы и определить, нужно ли срочно обратиться за помощью к врачу-эндокринологу.
Тест для щитовидной железы
Существует несколько заболеваний щитовидной железы, которые могут проявляться снижением ее функции (гипотиреоз) или повышением выработки тиреогормонов (тиреотоксикоз). В любом случае развиваются специфические клинические симптомы, которые дадут возможность заподозрить неладное и вовремя обратиться за медицинской помощью.
Помогут в самодиагностике несколько несложных вопросов:
Страдаете ли вы бессонницей?
Чувствуете ли вы регулярно учащенное сердцебиение (приступы тахикардии)?
Склонны ли вы к резким сменам настроения?
Замечали ли вы беспричинное дрожание кистей рук?
Заметили вы, что глаза несколько сдвинулись вперед (пучеглазие)?
Слоятся ли у вас ногти?
Есть ли у вас трудности, неприятные ощущения, боль во время глотания пищи?
Заметили ли вы отеки на ногах?
Похудели ли вы без причины за последнее время?
При разглядывании себя в зеркало не заметили ли вы выпуклость в месте проекции щитовидной железы?
Если, ответив на все вопросы, набралось 1-3 положительных ответа, то, скорее-всего, ваши симптомы не связаны с нарушением функции щитовидной железы. В случае, когда положительных ответов собралось от 3 до 7, есть все основания подозревать у себя заболевание ЩЗ. Это считается поводом для более подробного обследования и консультации у эндокринолога.
Если положительных ответов от 7 до 10, то с большой вероятностью можно утверждать, что у вас присутствует патология ЩЖ, причем в тяжелой форме. Это является поводом к немедленному обращению к специалисту.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://econet.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий