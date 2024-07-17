Когда начинается старение организма, объяснили нижегородцам

Старение организма начинается с первой секунды его жизни. Об этом в интервью ИА «В городе N» рассказал почетный доктор наук «РАО иТ» в области биологии (микробиология и генетика) Андрей Золотарев.По его словам, старение запускается сразу же, как только человек появляется на свет.Это первый день вашей жизни или первая секунда, хотя даже уже можно считать этот процесс с начала внутриутробного развития, — подчеркнул Золотарев.Он также рассказал о трех теориях, связанных со старением, и о том, смогут ли люди когда-нибудь доживать до 150 лет. Подробнее — читайте в нашем эксклюзивном материале.

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