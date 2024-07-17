Когда начинается старение организма, объяснили нижегородцам
По его словам, старение запускается сразу же, как только человек появляется на свет.
Это первый день вашей жизни или первая секунда, хотя даже уже можно считать этот процесс с начала внутриутробного развития, — подчеркнул Золотарев.
Он также рассказал о трех теориях, связанных со старением, и о том, смогут ли люди когда-нибудь доживать до 150 лет. Подробнее — читайте в нашем эксклюзивном материале.
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