Ревень: польза и вред для организма, противопоказания
Екатерина Веселова, нутрициолог, академический директор МИИН:
«Ревень — овощная культура, известная во всём мире. Это многолетнее травянистое растение с мясистыми стеблями и толстым корневищем. Его цвет варьируется от красного до бледно-зелёного. В XV веке в Европе корень растения стоил в 10 раз дороже корицы и в четыре раза дороже шафрана. Сейчас сочные стебли растения широко используются в кулинарии, а корневище — в медицине».
Польза ревеня
В состав ревеня входят витамины и микроэлементы: кальций, калий, марганец, магний, железо, фосфор, селен. Они необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека. В 100 г продукта содержится около 25% от суточной нормы витамина К, укрепляющего зубы и кости.
Также овощ содержит уникальные природные химические соединения, которые оказывают выраженное антиоксидантное действие — связывают свободные радикалы и замедляют процессы старения. В стеблях растения содержатся антоцианы (красный пигмент) и проантоцианидины — одни из самых эффективных природных антиоксидантов.
Благоприятное воздействие ревеня на пищеварительную систему обусловлено наличием в его составе органических кислот, пектиновых веществ и антрахинонов — эмодина, хризофанола и реина.
Ревень усиливает аппетит и улучшает пищеварение за счёт содержания яблочной, щавелевой, лимонной и янтарной кислот.
Пектин способствует профилактике запоров, выводит токсичные вещества из организма и улучшает процессы детоксикации.
Ревень оказывает выраженное слабительное действие. Антрахиноны усиливают перистальтику толстого кишечника и удерживают воду, действуют как слабительное через 6-10 часов после приёма.
Ревень поддерживает здоровье печени и стимулирует отток желчи благодаря содержанию антрахинонов.
Исследование показало, что экстракт ревеня может подавлять рост бактерии Helicobacter pylori, повышающей риск развития язвы и гастрита.
Интересно, что корень ревеня обладает потенциальной противовирусной активностью в отношении коронавирусов, в частности SARS-CoV-2, благодаря содержанию эмодина (антрахинон).
В косметологии используют стебли, листья и корневище растения. Средства на основе ревеня уменьшают проявление пигментных пятен, выравнивают тон кожи за счёт содержания органических кислот — яблочной, щавелевой, лимонной, янтарной. Считается, что осветляющий отвар из ревеня в сочетании с ромашкой или лимоном способен придать волосам более светлый оттенок.
Противопоказания
Несмотря на пользу растения, употребление ревеня имеет и негативные последствия для здоровья.
Листья растения несъедобны, так как в них содержится большое количество щавелевой кислоты. Стебли растения содержат меньшее количество щавелевой кислоты, их можно употреблять в пищу.
Чрезмерное употребление ревеня может привести к накоплению кристаллов оксалата в органах, что способствует образованию камней в почках и повышает риск развития почечной недостаточности.
С осторожностью ревень следует употреблять:
при склонности к диарее — ревень оказывает слабительный эффект за счёт содержания пектиновых веществ и антрахинонов;
при мочекаменной болезни и склонности к образованию оксалатных камней — ревень содержит щавелевую кислоту и относится к продуктам с высокой оксалатной плотностью;
при желчнокаменной болезни — антрахиноны в составе ревеня могут стимулировать отток желчи.
Не рекомендуется употреблять ревень в сыром виде при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в период обострения, так как в состав растения входят органические кислоты, раздражающие слизистую оболочку желудка.
Однако при правильном употреблении ревень является компонентом полноценного рациона и оказывает положительные эффекты. Ревень в основном подвергают термообработке. Его можно запекать, отваривать, тушить. В сыром виде ревень можно употреблять, предварительно очистив стебли от жёсткой кожицы. Приготовьте из ревеня хрустящий салат, пикантный соус или добавьте в смузи.
Что приготовить из ревеня?
Салат из ревеня с огурцами
Ингредиенты:
ревень (стебли) — 300 г;
огурцы (средние) — 4 шт.;
зернистая горчица — 1 ч. л.;
мёд — 2 ч. л.;
сок 1/2 лимона;
цедра 1/2 лимона;
оливковое масло — 3 ст. л.;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк тонкими ломтиками. Огурцы нарезать тонкими кружочками.
Смешать цедру и сок лимона с мёдом, добавить горчицу и оливковое масло. Посолить и поперчить заправку.
Смешать огурцы и ревень заправкой, дать настояться 10 минут. Салат готов к подаче.
Чатни из ревеня с мёдом и имбирём
Ингредиенты:
ревень (стебли) — 250 г;
репчатый лук — 1/2 головки;
чеснок — 1 зубчик;
перец халапеньо — 2 шт.;
светлый изюм — 50 г;
мёд — 3 ст.л.;
уксус из сидра — 1 ст. л.;
вода — 1/4 стакана;
щепотка молотого имбиря.
Приготовление:
Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк кусочками по два см.
Репчатый лук и перец халапеньо мелко нарезать, предварительно очистив от семян. Чеснок измельчить.
В сотейнике смешать ревень, репчатый лук, чеснок, перец халапеньо, изюм, мёд, уксус, молотый имбирь и воду. Довести до кипения на среднем огне, уменьшить огонь и закрыть крышкой.
Варить 15 минут, затем открыть крышку и готовить ещё три-пять минут до загустения.
Смузи из ревеня
Ингредиенты:
ревень (стебли) — 3 шт.;
банан — 1 шт.;
вода (кипячёная) — 150 мл.
Способ приготовления:
Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк небольшими кусочками. Банан очистить и нарезать кружочками.
Сложить банан, ревень в стакан блендера, влить воду и измельчить до однородного состояния. Смузи готов.
В косметологии пользуются популярностью осветление волос с помощью ревеня и отбеливающие маски для лица, которые можно приготовить в домашних условиях.
Настой для волос из ревеня
Ингредиенты:
корневище ревеня — 1 ст. л.;
ромашка полевая — 1 ст. л.;
вода — 1 л.
Приготовление:
Корневище ревеня смешать с полевой ромашкой в соотношении 1:1.
Залить смесь одним литром крутого кипятка и дать настояться в течение 30 минут.
После мытья головы ополоснуть волосы настоем и закутать голову в полотенце на 20-30 минут. Не смывать.
Для приготовления настоя можно использовать как свежее, так и сухое сырьё.
Маска для лица из ревеня
Кашицу из стеблей и листьев ревеня смешать с 1 ст. л. кефира, нанести на кожу и держать 10 минут. После чего смыть маску тёплой водой.
В этот день следует избегать попадания прямых солнечных лучей на лицо.
В медицине используют лекарственные продукты на основе корня ревеня чаще как желчегонное средство и лёгкое слабительное при хронических запорах.
Ревень может быть компонентом полноценного рациона и оказывать положительные эффекты при умеренном потреблении. Взрослым рекомендуется употреблять не более 100-150 г ревеня в день, не чаще двух-трёх раз в неделю. Не забывайте учитывать особенности здоровья и возможные противопоказания.
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