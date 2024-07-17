Ревень: польза и вред для организма, противопоказания

В материале также найдёте необычные рецепты с этим продуктом.Екатерина Веселова, нутрициолог, академический директор МИИН:«Ревень — овощная культура, известная во всём мире. Это многолетнее травянистое растение с мясистыми стеблями и толстым корневищем. Его цвет варьируется от красного до бледно-зелёного. В XV веке в Европе корень растения стоил в 10 раз дороже корицы и в четыре раза дороже шафрана. Сейчас сочные стебли растения широко используются в кулинарии, а корневище — в медицине».Польза ревеняВ состав ревеня входят витамины и микроэлементы: кальций, калий, марганец, магний, железо, фосфор, селен. Они необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека. В 100 г продукта содержится около 25% от суточной нормы витамина К, укрепляющего зубы и кости.Также овощ содержит уникальные природные химические соединения, которые оказывают выраженное антиоксидантное действие — связывают свободные радикалы и замедляют процессы старения. В стеблях растения содержатся антоцианы (красный пигмент) и проантоцианидины — одни из самых эффективных природных антиоксидантов.Благоприятное воздействие ревеня на пищеварительную систему обусловлено наличием в его составе органических кислот, пектиновых веществ и антрахинонов — эмодина, хризофанола и реина.Ревень усиливает аппетит и улучшает пищеварение за счёт содержания яблочной, щавелевой, лимонной и янтарной кислот.Пектин способствует профилактике запоров, выводит токсичные вещества из организма и улучшает процессы детоксикации.Ревень оказывает выраженное слабительное действие. Антрахиноны усиливают перистальтику толстого кишечника и удерживают воду, действуют как слабительное через 6-10 часов после приёма.Ревень поддерживает здоровье печени и стимулирует отток желчи благодаря содержанию антрахинонов.Исследование показало, что экстракт ревеня может подавлять рост бактерии Helicobacter pylori, повышающей риск развития язвы и гастрита.Интересно, что корень ревеня обладает потенциальной противовирусной активностью в отношении коронавирусов, в частности SARS-CoV-2, благодаря содержанию эмодина (антрахинон).В косметологии используют стебли, листья и корневище растения. Средства на основе ревеня уменьшают проявление пигментных пятен, выравнивают тон кожи за счёт содержания органических кислот — яблочной, щавелевой, лимонной, янтарной. Считается, что осветляющий отвар из ревеня в сочетании с ромашкой или лимоном способен придать волосам более светлый оттенок.ПротивопоказанияНесмотря на пользу растения, употребление ревеня имеет и негативные последствия для здоровья.Листья растения несъедобны, так как в них содержится большое количество щавелевой кислоты. Стебли растения содержат меньшее количество щавелевой кислоты, их можно употреблять в пищу.Чрезмерное употребление ревеня может привести к накоплению кристаллов оксалата в органах, что способствует образованию камней в почках и повышает риск развития почечной недостаточности.С осторожностью ревень следует употреблять:при склонности к диарее — ревень оказывает слабительный эффект за счёт содержания пектиновых веществ и антрахинонов;при мочекаменной болезни и склонности к образованию оксалатных камней — ревень содержит щавелевую кислоту и относится к продуктам с высокой оксалатной плотностью;при желчнокаменной болезни — антрахиноны в составе ревеня могут стимулировать отток желчи.Не рекомендуется употреблять ревень в сыром виде при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в период обострения, так как в состав растения входят органические кислоты, раздражающие слизистую оболочку желудка.Однако при правильном употреблении ревень является компонентом полноценного рациона и оказывает положительные эффекты. Ревень в основном подвергают термообработке. Его можно запекать, отваривать, тушить. В сыром виде ревень можно употреблять, предварительно очистив стебли от жёсткой кожицы. Приготовьте из ревеня хрустящий салат, пикантный соус или добавьте в смузи.Что приготовить из ревеня?Салат из ревеня с огурцамиИнгредиенты:ревень (стебли) — 300 г;огурцы (средние) — 4 шт.;зернистая горчица — 1 ч. л.;мёд — 2 ч. л.;сок 1/2 лимона;цедра 1/2 лимона;оливковое масло — 3 ст. л.;соль, перец — по вкусу.Приготовление:Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк тонкими ломтиками. Огурцы нарезать тонкими кружочками.Смешать цедру и сок лимона с мёдом, добавить горчицу и оливковое масло. Посолить и поперчить заправку.Смешать огурцы и ревень заправкой, дать настояться 10 минут. Салат готов к подаче.Чатни из ревеня с мёдом и имбирёмИнгредиенты:ревень (стебли) — 250 г;репчатый лук — 1/2 головки;чеснок — 1 зубчик;перец халапеньо — 2 шт.;светлый изюм — 50 г;мёд — 3 ст.л.;уксус из сидра — 1 ст. л.;вода — 1/4 стакана;щепотка молотого имбиря.Приготовление:Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк кусочками по два см.Репчатый лук и перец халапеньо мелко нарезать, предварительно очистив от семян. Чеснок измельчить.В сотейнике смешать ревень, репчатый лук, чеснок, перец халапеньо, изюм, мёд, уксус, молотый имбирь и воду. Довести до кипения на среднем огне, уменьшить огонь и закрыть крышкой.Варить 15 минут, затем открыть крышку и готовить ещё три-пять минут до загустения.Смузи из ревеняИнгредиенты:ревень (стебли) — 3 шт.;банан — 1 шт.;вода (кипячёная) — 150 мл.Способ приготовления:Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк небольшими кусочками. Банан очистить и нарезать кружочками.Сложить банан, ревень в стакан блендера, влить воду и измельчить до однородного состояния. Смузи готов.В косметологии пользуются популярностью осветление волос с помощью ревеня и отбеливающие маски для лица, которые можно приготовить в домашних условиях.Настой для волос из ревеняИнгредиенты:корневище ревеня — 1 ст. л.;ромашка полевая — 1 ст. л.;вода — 1 л.Приготовление:Корневище ревеня смешать с полевой ромашкой в соотношении 1:1.Залить смесь одним литром крутого кипятка и дать настояться в течение 30 минут.После мытья головы ополоснуть волосы настоем и закутать голову в полотенце на 20-30 минут. Не смывать.Для приготовления настоя можно использовать как свежее, так и сухое сырьё.Маска для лица из ревеняКашицу из стеблей и листьев ревеня смешать с 1 ст. л. кефира, нанести на кожу и держать 10 минут. После чего смыть маску тёплой водой.В этот день следует избегать попадания прямых солнечных лучей на лицо.В медицине используют лекарственные продукты на основе корня ревеня чаще как желчегонное средство и лёгкое слабительное при хронических запорах.Ревень может быть компонентом полноценного рациона и оказывать положительные эффекты при умеренном потреблении. Взрослым рекомендуется употреблять не более 100-150 г ревеня в день, не чаще двух-трёх раз в неделю. Не забывайте учитывать особенности здоровья и возможные противопоказания.

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